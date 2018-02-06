Çam kese böceklerinin tehdit ettiği ormanı, kadınlar kurtarıyor

Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ\'ın Malkara ilçesinde, çam kese böceklerinin istilasına uğralan 350 dönümlük Atatürk Ormanı\'ndaki çam ağaçlarını kadınlar kurtarıyor. Orman İşletme Müdürlüğü tarafından yevmiyeli olarak tutulan 15 kadın, her gün ağaçları saran tırtılları toplayıp, orman dışında imha ediyor.

Malkara Belediyesi ve 95\'inci Zırhlı Tugay Komutanlığı, hayırseverlerin de desteğiyle 2004 yılında İbrice Mahallesi yolu üzerine çoğu çam olan 13 bin 500 ağaçta oluşan Atatürk Ormanı kurdu. Son günlerde ormanı çam kese böcekleri olarak bilinen tırtıllar sardı. Bazı ağaçların kurumaya yüz tutması üzerine Orman İşletme Müdürlüğü, devreye girerek, yevmiyeli 15 kadın tutarak, ormanı tırtıl tehdidinden temizliyor. Kadınlar, ağaçlardan makaslarla keserek topladıkları tırtılları çuvallayıp, orman dışına götürüp imha ediyor.

Günlük 70 lira yevmiye ile çalıştıklarını söyleyen Feride Yüzer (42), \"15 kişi buraya çamların üzerinden tırtılları toplamaya geldik. Tırtılları ağaçlardan makaslarımızla kesiyoruz. Topluyoruz, daha sonra da çuvallıyoruz. Orman alanının dışında imha ediyoruz. Ekmek paramız için bu işi yapıyoruz. Biz iki köy toplanıp buraya geliyoruz. Her türlü çam işine gidiyoruz. Bizim davamız ekmek davası. Çam dikiyor, çamları buduyoruz, çamlardan böcekleri topluyoruz. Aile bütçemize böylelikle katkı sağlıyoruz\" dedi.

Ağaçlardaki tırtılları topladıklarını belirten Rabiye Çetin ise (49), \"Ekmeğimiz için buradayız. Aile bütçesine katkıda bulunuyor olmak çok güzel bir şey\" dedi.

FOTOĞRAFLI