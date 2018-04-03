Çam kese böceğine karşı biyolojik mücadele

Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir), (DHA)- KAZDAĞLARI\'nda artan çam kese böceği, ağaçları kurutmaya başladı. Balıkesir\'in Burhaniye ilçesi Orman İşletme Şefliği bünyesindeki laboratuvarda üretilen \'calosoma sycophanta\' türü böcek ile bu zararlıların önlenmesi çalışması başlatıldı.

Edremit ilçesindeki Kazdağları ve Burhaniye ilçesindeki Madra Dağı’nda son 10 yıldan bu yana artan çam kese böceği, çam ağaçlarında tahribata ve hacim kaybına neden oluyor. Çam kese böceği popülasyonunda yaşanan artışa karşı ise Burhaniye Orman İşletme Şefliğinde boş bir lojman laboratuvar haline getirildi. Bu laboratuvarda, doğal ortamlardan toplanan \'calosoma sycophanta\' türü böcekler ile çam kese böceğini yiyen böceklerin üretimine başlandı. Bu yıl 9 bin böcek üretimi hedeflenirken, ilk böcekler de Madra Dağı ve Kazdağları’nda çam kese böceğinin yaygın olduğu alanlara bırakıldı.

\'Calosoma sycophanta\' türü böcekler, Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü\'ne bağlı Orman Zararlıları ile Mücadele Şube Müdürü Niyazi Aydın’ın gözetiminde Madra Dağı\'ndaki ormanlara salındı. Böcek üretiminin 20 Mayıs’a kadar devam edeceğini belirten Aydın, kimyasal mücadeleden vazgeçilerek, 10 yıldan buyana biyolojik mücadelenin sürdüğünü bildirdi. Aydın şunları söyledi:

\"Çam kese böceği zararlısına karşı kimyasal mücadeleden tamamen vazgeçildi. Yaklaşık 10 yıldan bu yana biyolojik, biyoteknik ve mekanik mücadele yöntemlerini kullanmaktayız. 2017 yılında 10 bin böcek üretildi ve ormanlarımıza salındı. Bu sene de, programda bulunan miktardan daha fazla üreteceğiz. Programladığımız 8 bin, ama biz 9 bin civarında bir üretim gerçekleştirip, bunları ormanlarımıza bırakacağız. Calosoma Sycophanta dediğimiz yırtıcı terminatör bir böcek olup, bu çam kese böceğinin erginlerini yemek suretiyle yaşamını sürdürmektedir. Daha önceki yıllarda yaptığımız çalışmalar da iyi neticeler verdi. Aynı şekilde faydalı sonuçlar alacağımızı düşünüyoruz.”

Orman işçilerinden İbrahim Varoğlu da “Bugün böcek işinde yardımcı olduk. Tırtılları tüketmek için böcekleri saldık. Zevkli bir iş yaptığımıza inanıyoruz” dedi.



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