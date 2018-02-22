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Cam kemik hastası genç, 3 yıldır görme kaybı yaşıyor

Yaprak KOÇER-Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da doğuştan cam kemik hastası olan ve 3 yıldır görme kaybı yaşayan Tanju Ulaş (32), özel bir hastanede yapılacak göz ameliyatının ve sonrasındaki tedavinin masraflarını karşılayacak maddi durumunun bulunma

22 Şubat 2018 14:52

Yaprak KOÇER-Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'da doğuştan cam kemik hastası olan ve 3 yıldır görme kaybı yaşayan Tanju Ulaş (32), özel bir hastanede yapılacak göz ameliyatının ve sonrasındaki tedavinin masraflarını karşılayacak maddi durumunun bulunmadığını söyledi.
Tekkeköy ilçesinde yaşayan doğuştan cam kemik hastası Tanju Ulaş, göz damarlarında ve sinirlerindeki rahatsızlık nedeniyle 3 yıl önce görme kaybı yaşamaya başladı. Birçok hastaneye ve doktora gitmesine rağmen Ulaş\'ın durumu kötüye gitti, görme yetisi yüzde 8\'e kadar düştü. Samsun\'da ve İstanbul\'da gittiği doktorlardan bir sonuç elde edemeyen Tanju Ulaş son olarak Hatay\'taki özel bir hastaneye başvurdu. Burada yapılan tetkikler sonucunda Ulaş\'ın ameliyat edilmesine karar verildi. Tedavi için ise Ulaş\'tan yaklaşık 6 bin lira istendi. Ameliyat ve sonrasındaki tedavi masraflarını karşılayacak maddi durumunun olmadığını belirten Tanju Ulaş, şöyle dedi:
\"Ben yeniden görmek istiyorum. Tedavisi var, ameliyatla iki gözüme de mercek yerleştirilecek. Bunun için 4 defa Hatay\'a gitmem gerekiyor. Özel hastane olduğu için devlet tamamını karşılamıyor. Yetkililerden, hayırseverlerden yardım istiyorum. Benim bu ameliyatı olabilmem için destek olsunlar. Bunu karşılayacak durumda değilim.\"
Babasının emekli, annesinin de ev kadını olduğunu belirten Ulaş, \"Zaten bu tedavi için babam banka kredileri çekti. Daha fazla kredi alma şansımız da kalmadı. Ben yeniden görmek istiyorum. Tedavim için yardım istiyorum. 3 yıldır evdeyim ve dışarı çıkamıyorum. Önceden kendim dışarı çıkabiliyordum. Şimdi babam hava güzel olduğunda ancak dışarı çıkabiliyor. Gözlerim görmediği için o olmadan evden dışarı çıkamıyorum. Çok zor durumdayım\" diye konuştu.

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