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Yaşam

Cam filmi 'ağır kusur' sayılacak

Araç muayene hizmeti veren TÜVTÜRK daha önce hafif kusur sayılan camların artık 'ağır kusur' sayılacağı ve muayeneden geçemeyeceklerini belirtti

02 Kasım 2017 15:12

Araç muayene hizmeti veren TÜVTÜRK daha önce hafif kusur sayılan camların artık 'ağır kusur' sayılacağı ve muayeneden geçemeyeceklerini belirtti.

Buna göre filmli camlar ve sonradan boyanmış camlar 'ağır kusur' olarak değerlendirilecek ve bu araçlar muayeneden geçemeyecek.

"TÜVTÜRK, muayene hizmetinin daha hızlı ve sağlıklı bir biçimde gerçekleştirilebilmesi amacıyla araç sahiplerini cam filmi ve sonradan boyanmış camlar ile ilgili gerçekleşen düzenleme konusunda uyardı. Buna göre, daha önce ‘Hafif Kusur' olarak değerlendirilen araç cam filmleri ve sonradan boyanan camlar yeni düzenleme ile ‘Ağır Kusur' sayılacak. Bu araçlar, araç muayenesinden geçemeyecek. Cam filmi ve sonradan boyanmış camı bulunan araç sahiplerinin, araçlarını orjinal haline getirerek muayeneye gelmeleri gerekmektedir."

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