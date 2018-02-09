Çaltı sarımsağı İtalya yolunda

Mehmet ERÇAKIR/ISPARTA, (DHA) - ISPARTA\'nın Gelendost ilçesine bağlı Çaltı köyünde yılda ortalama 200 ton sarımsak üretiliyor. Taşköprü sarımsağına rakip olan Çaltı sarımsağının İtalya\'ya ihracatı için görüşme yapıldı. Köy muhtarı Haşim Koca, \"İnşallah bu yıl tüm mahsulümüzü İtalya\'ya ihraç edeceğiz\" dedi.

Gelendost\'a bağlı Çaltı köyünde, 3 bin dekar alanda 200 ton sarımsak yetiştiriliyor. Çaltı sarımsağı, Kastamonu\'nun Taşköprü sarımsağına rakip gösteriliyor. Gübre kullanılmayan sarımsak için köy halkı gözünü İtalya\'ya çevirdi. Çaltı Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi öncülüğünde yürütülen çalışmalar kapsamında sarımsağın ihracatı konusunda, İtalya\'daki bir işadamıyla görüşmeler yapıldı.

\'200 TON SARIMSAK ÜRETİYORUZ\'

Çaltı köyü Muhtarı Haşim Koca, köyde toplam 18 bin dekar arazide kuru tarım yapıldığını belirterek, \"Arazimizi nadas yöntemiyle kullanıyoruz. Her yıl 3 bin dekar alanı arpa, buğday, 3 bin dekar alanı bakliyat ve 3 bin dekarı da sarımsak olmak üzere dönüşümlü ekiyoruz. Ve her yıl 250 ton kırmızı mercimek, 200 ton sarımsak ve 500 ton nohut üretiyoruz\" dedi.

\'İTALYA\'YA İHRAÇ EDECEĞİZ\'

İtalya\'da halde iş yeri bulunan bir işadamıyla temas halinde olduklarını ve işadamının bu yıl haziran ayında hasat edilecek sarımsağın tamamına talip olduğunu kaydeden Koca, \"İnşallah bu yıl tüm mahsulümüzü İtalya\'ya ihraç edeceğiz. Köyümüz tarımsal kalkınma kooperatifi üzerinden bu ihracatı gerçekleştireceğiz. Köyümüzün sarımsağı artık daha çok biliniyor\" diye konuştu.

\'1 ASIRLIK FİDELERİ EKİYORLAR\'

Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, Çaltı sarımsağının markalaşması ve farkındalık oluşturmak amacıyla Sarımsak Festivali\'ni düzenlediklerini hatırlatarak, son gelişmelerin kendisini de mutlu ettiğini vurguladı. Başkan Günaydın, \"Çaltı\'nın sarımsağı çok kısa süre sonra Türkiye\'ye meydan okuyacak. İddialı konuşuyorum çünkü bu sarımsak doğal. 1 asırlık fideleri ekiyorlar. Atalarından kalma fideleri toprakla buluşturuyorlar. Hiçbir gübre kullanmadan bunu yapıyorlar. Böyle organik, böyle doğal bir sarımsak herkesin ilgisini çekmeli. Türkiye\'de Taşköprü sarımsağı diyorlar ama bence Çaltı sarımsağını görmeliler\" dedi.



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