Çalmaya teşebbüs etti 13 yıl ceza yattı

T24- ABD'nin California eyaletinde 1997 yılında bir kilisenin mutfağından yiyecek çalmaya teşebbüs ettiği için 25 yıl hapse mahkum edilen 47 yaşındaki adamın, 13 yıllık tutukluğunun ardından serbest bırakılmasına karar verildi. Gregory Taylor isimli adam, mahkemenin açıkladığı kararın ardından gözyaşlarına hakim olamadı.



Sokaklarda yaşayan ve madde bağımlılığı olduğu bildirilen Taylor, bundan 13 yıl önce karnını doyurmak için Los Angeles'taki St. Joseph's Kilisesi'nin mutfağına girmeye çalışırken yakalandı. Taylor, 80'li yıllarda bir kez içinde 10 dolar olan bir cüzdan çalmaktan, bir kez de sokakta bir kişiyi soymaya çalışmaktan mahkumiyet yemişti. Taylor bu suçların hiçbirinde silah kullanmamış ve olaylarda kimse yaralanmamıştı.

Kilise'deki hırsızlık olayından dolayı tutuklanarak cezaevine atılan Taylor'a "üç-hata yasası" kapsamında 25 yıl hapis cezası verildi. Bu yasa kapsamında daha önce iki kez şiddet içeren suç işlemiş olan bir kişinin cezası, ileride benzeri bir suç işlediğinde katlanıyor.



YARGIÇ KAĞIT MENDİL İSTEDİ

Bu ceza neticesinde 13 yıl hapis yatan Taylor geçtiğimiz gün tekrar mahkeme önüne çıktı. Temyiz mahkemesi cezasını 8 yıla indirdi. Söz konusu cezayı hali hazırda çekmiş olan Taylor, bir kaç gün içinde özgürlüğüne kavuşacak.

Kararın açıklanmasının ardından Taylor gözyaşlarını tutamazken, Yargıç Peter Espinoza da 47 yaşındaki mahkum için mübaşirden kağıt mendil istedi.

Taylor'ın avukatlığını yapan hukuk fakültesi öğrencisi Reiko Rogozen, "Bir an için ben de ağlayacağım sandım" diye konuştu. Stanford Üniversitesi'nin "Üç Hata Projesi" dahilinde Taylor'ın davası üzerinde çalışmaya başlayan Rogozen, "Tahliye kararının çıkmayacağı konusundaki korkusunu son dakikaya kadar taşıdı" ifadesini kullandı.



VICTOR HUGO ROMANI GİBİ

Taylor'ın 1997 yılında aldığı cezaya yapılan itiraz başvurusunda, bu karara karşı çıkan bir temyiz mahkemesi yargıcının şu sözlerine de yer verilmişti:

"Taylor, Victor Hugo'nun 'Sefiller' romanında ekmek çaldığı için hapse atılan Jean Valjean karakterinin 20'nci yüzyıl uyarlamasıdır."

Yargıç Espinoza da dünkü duruşmada, Taylor'ın kiliseye zorla girmesinin bir şiddet suçu olmadığını, bunun "uyuşturucu madde bağımlılığının ve evsizliğin" sonucu olduğunu söyledi. Espinoza ayrıca, "90'lı yıllardan kalma üç-hata yasasının tutarsız ve orantısız sonuçlar ortaya çıkardığını" belirtti.