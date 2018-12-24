Çalmaya çalıştığı araçta kilitli kalınca polisten yardım istedi

Norveç'te çalmaya çalıştığı arabanın içinde kilitli kalan hırsız, yardım için polisi aradı.

Norveç polisi, Trondheim kentinde 17 yaşındaki hırsızın, bayiden çalmaya çalıştığı araçta kilitli kaldığını bildirdi.

NRK yayın kuruluşu, küçük suçlardan sabıkası olan hırsızın, aracın kapılarını açmayı başaramayınca polisten yardım istediğini duyurdu.

Volvo marka bir aracı çalmaya çalışan gencin, araca herhangi bir zarar vermediği öğrenildi.

"Polisi bir arkadaşını arar gibi rahatlıkla aradı"

Olayla ilgili konuşan, Trondelag polisi operasyon müdürü Ebbe Kimo, yaşanan olayı şu ifadelerle anlattı:

"Noel arifesi günü çalmak üzere girdiği araçtan sabah 8'den önce aradı aradı. İçeri girdikten sonra kapıyı açamamıştı ve bu yüzden polisi aramasının —bir arkadaşı arar gibi- uygun olabileceğini düşünmüştü. Bizi aradığında sesi stresli ve umutsuzdu, olay yerine ulaşan polisleri görünce ise gerçekten rahatladı. Şüphelinin daha önce de hırsızlık gibi çeşitli suç kayıtları var, ancak daha önceki suçlarında en azından araçtan çıkmayı başarmış. "

Kimo ayrıca, VG gazetesine verdiği demeçte ise, 17 yaşındaki başarısız hırsızın gözaltına alındığını ve Noel'i geçirmesi için evine gönderilmeden önce sorgulanacağını açıkladı.