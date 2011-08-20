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Dünya

Callud Libyalı muhaliflere sığındı ZİNTAN (A.A)

20 Ağustos 2011 10:00

-Callud Libyalı muhaliflere sığındı ZİNTAN (A.A) - 20.08.2011 - Libya lideri Muammed Kaddafi rejimin bir zamanlar iki numaralı ismi olarak bilinen Abdüsselam Callud'un Libyalı muhaliflere sığındığı bildirildi. Libyalı muhaliflerin sözcüsü Mesud Ali, Callud'un muhaliflerin kontrolündeki Batı Dağları bölgesine sığındığını duyurdu. Mesud, ''Callud kesinlikle burada Zintan'da. Buradaki askeri konseyin denetiminde'' diye konuştu. Libyalı muhalifler Reuters haber ajansına, Callud olarak adlandırdıkları bir kişiyi kendi aralarında ayakta dururken görüntüleyen bir video kaset gösterdi. Kaddafi'yi iktidara getiren 1969 darbesini yapan cunta içinde yeralan Callud, 1990'larda Kaddafi'nin gözünden düşene kadar Libya'nın iki numaralı ismi olarak biliniyordu. Kaddafi ile görüş ayrılığına düştüğü 1990'larda pasaportuna el konulan ve devlet gözetimi altına alınan Callud'un bu tarihten sonra Kaddafi rejimine ne kadar yakın olduğu bilinmiyor.

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