13 Kasım'da hayranlarıyla buluşacak olan Call of Duty Black Ops 2'de zombi avı ve yeni silahlar dikkat çekti.

Ayşe Zeynep Güldiken'in GQ'da yer alan haberine göre; Activision'dan beklenen açıklama geldi. Call of Duty Black Ops 2'nin fragmanı yayınlandı. Serinin dokuzuncu oyunu olan Black Ops 2'de adrenalin ve kan seviyesi tavan yapıyor. Özellikle gore film meraklılarını muhtemelen ekrana kilitleyecek olan oyunda eskisinden çok daha güçlü silahlara sahipsiniz. Bir o kadar çok sayıda zombiye karşı kendinizi korumanız ve Avengerd Sevenfold'un müziklerine kulak vermeniz gerekiyor.

Yazılımcı firma Treyarch "Tranzit" adını verdikleri yeni bir modülle de oyunu daha keyifli hale getirmiş. "Tranzit"te şehirden şehire bir otobüsle dolaşarak zombi istilasındaki bölgeleri elinizdeki silahların da yardımıyla temizliyorsunuz. Tabii bir yandan da oradaki silahları ele geçirmeniz gerekiyor.

Karşılaşacağımız bir sürpriz daha var: Daha önceki oyunlardan hatırlayacağınız Frank Woods ve Alex Mason silahlarını kuşanarak aramıza geri dönüyorlar. Call of Duty Black Ops 2, 13 Kasım'da meraklısıyla buluşacak.