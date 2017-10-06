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Çalıştıkları inşaatta hırsızlık yaptılar

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de, çalıştıkları inşaattan 5 bin lira değerinde 60 rulo elektrik kablosu çaldıkları iddia edilen işçiler M

06 Ekim 2017 19:37

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ\'de, çalıştıkları inşaattan 5 bin lira değerinde 60 rulo elektrik kablosu çaldıkları iddia edilen işçiler M.P. ve Y.İ. yakalanarak gözaltına alındı. Zanlılar Jandarma Komutanlığı\'nda yapılan işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Melikgazi İlçesi Yeşilyurt Mahallesi\'nde C.Ç.\'ye (46) ait inşaatta 5 bin lira değerinde 60 rulo elektrik kablosu çalınması üzerine durumu jandarma ekiplerine bildirildi. Olayla ilgili Jandarma Komutanlığı istihbarat ekipleri, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Melikgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri soruşturma başlattı. Olay yerinde yapılan inceleme ve araştırmada, hırsızlık olayını inşaatın demir işini yapan M.P. (33) ve Y.İ.\'nin (38)  olayı gerçekleştidiğini tespit ederek, gözaltına aldı.
Zanlılar hırsızlık suçunu itiraf ederek, çaldıkları kabloları Ağırnas Mahallesinde sakladıklarını söyledi. İnşaattan çalınan elektrik kabloları belirtilen adreste bulunarak,  C.Ç.’ye teslim edildi. Olayın zanlıları sevkedildikleri adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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