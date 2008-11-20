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Sağlık

Çalıştığınız bina hastalanmanıza neden olabilir!

İş yerinde yaşadığınız pek çok rahatsızlığın temelinde 'bina hastalığı' olabilir.

20 Kasım 2008 02:00

Başınız ağrıyor, mideniz bulanıyor, nefes alamıyorsunuz. Belki de bina hastalığına tutuldunuz. Bugüne kadar ‘Bina hastalığı’ diye bir hastalıktan haberdar mıydınız?

İşte belki de ilk kez duyduğunuz bu hastalığın nedenleri:

İnsanlar, zamanlarının yüzde 90'ını kapalı mekânlarda geçiriyor. Medicana International Hastanesi'nden Zeliha Arslan, bu mekânların havalandırılma şeklinin 'hasta bina sendromu'na yol açtığını söylüyor. Bu hastalığın belirtileri baş ağrısı, baş dönmesi, bulantı ve konsantrasyonda zorlanma olarak sıralanıyor. Hastalıktan korunmak için binaların havalandırmalarının güçlendirilmesi ve içlerindeki elektronik eşyaların altı ayda bir temizlenmesi gerekiyor.

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