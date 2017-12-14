T24 LogoT24 Logo
Gündem

ÇALIŞTIĞI ORTAOKULDA 6 KIZ ÖĞRENCİYİ TACİZ ETTİĞİ İDDİASIYLA TUTUKLANDI

Haber: Ali AKSOYER / İstanbul DHA Levent'te bir ortaokulda tekniker olarak çalışan M

14 Aralık 2017 18:00

Haber: Ali AKSOYER / İstanbul DHA
Levent\'te bir ortaokulda tekniker olarak çalışan M.T.Y.(33), 6 kız öğrenciye cinsel tacizde bulunduğu iddasıyla gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelinin, yaşları 11 ile 13 arasında değişen kız öğrencilerin bazılarını sözle ve elle, birini ise sınıfta öperek taciz ettiği iddia edildi. Levent\'te bir ortaokulda yaşanan taciz skandalı, bazı öğrencilerin ısrarla okula gitmek istememesi üzerine ortaya çıktı.

ÖNCE OKUL YÖNETİMİ ŞÜPHELENDİ
Okul yönetimi tarafından şüpheli bulunan durumla ilgili başlatılan idari soruşturmada, ilk aşamada okulda rehberlik hizmeti verildi. Rehber öğretmenler bu öğrencilerle konuşarak durumu tespit etmeye çalıştı ancak bu aşamada öğrenciler başlarına geleni anlatmadı.

KIZLARDAN BİRİ AİLESİNE ANLATINCA ORTAYA ÇIKTI
Daha sonra bir kız öğrencinin durumu ailesine anlatarak okulda teknik eleman olarak çalışan bir kişinin tacizine uğradığını söylemesi üzerine soruşturmanın seyri değişti. Ortaokul müdürünün tek tek yeniden konuştuğu bazı öğrenciler tacizi doğruladı ve daha önceden korktukları için bir şey söylemedikleri belirlendi.

POLİS GÖZALTINA ALDI
Bu gelişme üzerine polise bilgi verildi ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatıldı. Deneyimli dedektifler psikologlar eşliğinde çocukların bir kez daha ifadesini aldı. Çocuklar, M.T.Y.\'nin yalnız kaldıklarında kendilerine sözlü tacizde bulunduğunu, okuldaki odasına sokmaya çalıştığını söylerken, bir öğrenci ise şüphelinin sınıfta kendisini öptüğünü söyledi. Aynı okuldan 6 kız öğrenci, şüpheli M.T.Y.\'den şikayetçi oldu.  Bunun üzerine harekete geçen ekipler M.T.Y.\'yi okulda gözaltına aldı. Şüphelinin, suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.
Çocuk Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan M.T.Y, çıkarıldığı Çağlayan\'daki İstanbul Adliyesi\'nde tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Haber Ali AKSOYERDHA LeventLeventOKUL YÖNETİMİRehberKIZLARDAN BİRİ AİLESİNE ANLATINCA ORTAYAOrtaokulPOLİS GÖZALTINA ALDI BuEmniyet MüdürlüğüMüdürlüğüDeneyimliAynıMüdürlüğündeAdliyesi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24