Çalıştığı ortaokulda 6 kız öğrenciyi taciz ettiği iddiasıyla tutuklandı

Ali AKSOYER/İSTANBUL, (DHA) LEVENT\'te bir ortaokulda tekniker olarak çalışan M.T.Y.(33), 6 kız öğrenciye cinsel tacizde bulunduğu iddasıyla gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelinin, yaşları 11 ile 13 arasında değişen kız öğrencilerin bazılarını sözle ve elle, birini ise sınıfta öperek taciz ettiği iddia edildi. Levent\'te bir ortaokulda yaşanan taciz skandalı, bazı öğrencilerin ısrarla okula gitmek istememesi üzerine ortaya çıktı.

ÖNCE OKUL YÖNETİMİ ŞÜPHELENDİ

Okul yönetimi tarafından şüpheli bulunan durumla ilgili başlatılan idari soruşturmada, ilk aşamada okulda rehberlik hizmeti verildi. Rehber öğretmenler bu öğrencilerle konuşarak durumu tespit etmeye çalıştı ancak bu aşamada öğrenciler başlarına geleni anlatmadı.

KIZLARDAN BİRİ AİLESİNE ANLATINCA ORTAYA ÇIKTI

Daha sonra bir kız öğrencinin durumu ailesine anlatarak okulda teknik eleman olarak çalışan bir kişinin tacizine uğradığını söylemesi üzerine soruşturmanın seyri değişti. Ortaokul müdürünün tek tek yeniden konuştuğu bazı öğrenciler tacizi doğruladı ve daha önceden korktukları için bir şey söylemedikleri belirlendi.

POLİS GÖZALTINA ALDI

Bu gelişme üzerine polise bilgi verildi ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatıldı. Deneyimli dedektifler psikologlar eşliğinde çocukların bir kez daha ifadesini aldı. Çocuklar, M.T.Y.\'nin yalnız kaldıklarında kendilerine sözlü tacizde bulunduğunu, okuldaki odasına sokmaya çalıştığını söylerken, bir öğrenci ise şüphelinin sınıfta kendisini öptüğünü söyledi. Aynı okuldan 6 kız öğrenci, şüpheli M.T.Y.\'den şikayetçi oldu. Bunun üzerine harekete geçen ekipler M.T.Y.\'yi okulda gözaltına aldı. Şüphelinin, suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.

Çocuk Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan M.T.Y, çıkarıldığı Çağlayan\'daki İstanbul Adliyesi\'nde tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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