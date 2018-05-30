Çalıştığı işyerinde kendisini vuran eşinden boşandı

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA\'da Saliha Gizem Tatlısert (26), geçen yıl çalıştığı işyerine motosikletle kurye gibi girip tabancayla kendisini ağır yaralayan Zafer Tatlısert\'ten (28) boşandı. Tutuklu Zafer Tatlısert\'in, \'eşini kasten öldürmeye teşebbüs\' suçundan 20 yıl hapis cezası istemiyle yargılanmasına ise devam edildi.

Olay, geçen yıl 14 Eylül günü merkez Selçuklu ilçesi Aşağı Pınarbaşı Mahallesi’ndeki bir fabrikada meydana geldi. İşsiz Zafer Tatlısert, 6 ay önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle evi terk eden eşi Saliha Gizem Tatlısert\'in muhasebeci olarak çalıştığı fabrikaya motosikletle gitti. Kapıdaki güvenlik görevlisine kendisini kurye olarak tanıtan Zafer Tatlısert, içeri girip eşinin odasına gitti. Burada yanındaki ruhsatsız tabancasını çıkaran Tatlısert, Saliha Gizem Tatlısert\'e peş peşe ateş etti. Vücuduna 4 kurşun isabet eden Saliha Gizem Tatlısert ağır yaralandı. Aynı işyerinde çalışan ve kurşunlardan biri başını sıyıran Abdülkerim Ünal hafif yaralandı. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan Tatlısert, yoğun bakımdaki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Olay sonrası polis tarafından yakalanan Zafer Tatlısert, eşini çok sevdiğini, kıskandığını ve kendisini aldattığını ileri sürdü. Zafer Tatlısert, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

20 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ

Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın Zafer Tatlıses hakkında hazırladığı iddianame, Konya 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nce kabul edildi. İddianamede, geçimsizlik nedeniyle Saliha Gizem Tatlısert\'in, evini terk edip ailesiyle birlikte yaşadığı belirtildi. Zafer Tatlısert\'in, tekrar birleşmek istediğini, ancak Saliha Gizem Tatlısert\'in bunu kabul etmediği, bu nedenle de sanığın eşi ve ailesine karşı birçok kez \'tehdit, hakaret, yaralama ve hürriyetten yoksun kılma\' suçlarını işlediği anlatıldı. İşlediği bu suçlar nedeniyle hakkında dava açıldığı ve suç tarihinde de Zafer Tatlısert\'in, eşini öldürmeyi planlayarak kurye kıyafeti giyip, başına kask takarak motosikletle fabrikaya gittiği belirtildi. Zafer Tatlısert\'in saldırısında Saliha Gizem Tatlısert\'in, basit tıbbi müdahaleyle iyileşemeyecek ve hayati tehlike geçirecek şekilde yaralandığına değinildi. Cumhuriyet Savcısı, Zafer Tatlısert\'in, eşini planlayarak ve tasarlayarak öldürmek istediği kanaatine vararak \'Eşini kasten öldürmeye teşebbüs\' suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanmasını istedi. Ayrıca Tatlısert hakkında, \'Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanunu\'na aykırı davrandığı için de 3 yıla kadar hapis cezası talep etti.

YARGILANMASINA DEVAM EDİLDİ

Zafer Tatlısert\'in yargılanmasına devam edildi. Güvenlik nedeniyle kaçma şüphesi göz önüne alınarak Denizli T Tipi Cezaevi\'ne nakledilen Zafer Tatlısert, duruşmaya SEGBİS ile bağlandı. Tatlısert savunmasında, \'\'Eşim beni başkasıyla aldatıyordu. Bu olay da bu nedenle meydana geldi. Her şeyi ispat edeceğim.\" dedi. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi

BOŞANDILAR

Saliha Gizem Tatlısert yaşanan olayın ardından boşanma davası açtı. Konya 5\'inci Aile Mahkemesi\'nde görülen davanın son duruşmasında mahkeme heyeti, Zafer Tatlısert\'in eşinin hayatına kast ettiği, tarafların artık bir araya gelmelerinin mümkün olmadığı, yaşanan olaylarda Zafer Tatlısert\'in tam kusurlu, evlilikte taraflar açısından herhangi bir yarar kalmadığı gerekçesiyle boşanmalarına karar verdi.

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