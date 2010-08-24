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Yaşam

Çalıştığı inşaattan düşen üniversiteli genç öldü

İstanbul’da okul harçlığını çıkarmak için inşaatlarda çalışan üniversite öğrencisi, 4. kattan düşerek hayatını kaybetti.

24 Ağustos 2010 03:00

T24 - İstanbul’da okul harçlığını çıkarmak için inşaatlarda çalışan üniversite öğrencisi, 4. kattan düşerek hayatını kaybetti.

Muğla Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Edebiyatı 2. sınıf öğrencisi Ömer Çetin, Rotary Lisesi inşaatında işçi olarak çalışıyordu.

Ömer Çetin, elindeki keserle 4. kattaki kalıp tahtalarını sökmeye başladı. Bu sırada dengesini kaybeden Çetin, yaklaşık 15 metreden yükseklikten aşağıya düştü.

Diğer işçilerin bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Ömer Çetin'in hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Çetin'in cesedi, polis ve sağlık ekiplerinin incelemelerinin ardından Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. Genç üniversitelinin memleketi Tutak'ta toprağa verileceği öğrenildi.

Söz konusu inşaat, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü kontrolünde yapılıyordu.


'30 lira yevmiye alıyordu...'

Ailesi Ağrı'da yaşayan Çetin’in okul harçlığını kazanmak amacıyla inşaatlarda çalıştığı öğrenildi.

YURTKUR’A bağlı Muğla Öğrenci Yurdu’nda kalan Ömer Çetin’in okul masraflarını karşılamak için her yaz farklı işlerde çalıştığı öğrenildi.

Çetin’in vasıfsız işçi olduğu için 30 TL yevmiye aldığını anlatan arkadaşları, "Elinde daha fazla para kalması için inşaatta kalıyordu. Sabah hep birlikte kahvaltı yaptık, keyfi yerindeydi. Bu olay oldu. Çok üzgünüz" diye konuştular.


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