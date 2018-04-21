Çalıştığı inşaatta fotoğraf sergisi açtı

İnşaat işçisi Hakan Ottaş, çalıştığı inşaat sahasında ‘Bir Fotoğraf Karesi’ adlı sergi açtı. İlgi çeken serginin mimarı Ottaş, emeğin sanatla bütünleşmesi gerektiği vurgusu yaptı.

Ottaş, 5 yıl boyunca çalıştığı tüm inşaat sahalarında fotoğrafladığı kareleri sergiye açtı. Fotoğraf sanatçısı Özcan Yaman’dan etkilenerek fotoğraf sanatına ilgi duymaya başladığını kaydeden Ottaş, Mersin'in ilçesi Yenişehir, Pozcu’da yapımına başlanılan Kültür Merkezi inşasında iki gün sürecek ilk karma fotoğraf sergisini halkla buluşturdu.

“Emeği sanatla buluşturma gayesi taşıdık”

İnşaatlarda çalıştığını ve bu sergideki fotoğrafları da inşaatlarda çektiğini kaydederek sergisi hakkında bilgiler sunan Ottaş, “Genel sergilere baktığımda hep bir kalıplaşmış yapı var. Sergiler, sergi salonlarında, lüks salonlarda yapılıyor. Ben inşaat işçisi olduğum için biraz daha farkındalık olsun istedim. Çektiğim fotoğrafların temasında inşaat işçileri yer aldığından, bu serginin asıl yerinin inşaat olduğunu düşündüm. Şuan sergide 27 eserim bulunmakta. Sergimiz iki gün açık kalacak. Çevreden olumlu tepkiler alıyorum. Çünkü bir inşaat işçisinin böyle şeyler başardığını düşünmüyorlardı. Özellikle inşaat alanındaki bu sergi bir farkındalık yarattığını düşünüyorum. Emeği sanatla buluşturma gayesi taşıdık. Çünkü sanatın da emeğin de harmanlanması gerekir kanısındayım.”