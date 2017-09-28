Çalıştığı fırında asansör ile duvar arasında sıkışıp, öldü

Faruk KIYAK- Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - İZMİT\'te, 19 yaşındaki Ali Doğan Akdeniz, çalıştığı ekmek fırınında asansör ile duvar arasında sıkışarak yaşamını yitirdi.

Olay, Mehmet Ali Paşa Mahallesi Zincirlikuyu Caddesi\'nde meydana geldi. Ali Doğan Akdeniz, çalıştığı fırında, ekmek yapımında kullanılan malzemeleri asansöre yüklemeye başladı. Bu sırada asansörün halatı boşaldı. Kabinden çıkmak için hamle yapan Akdeniz, ancak kabin ile duvar arasında sıkıştı.

Fırın çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Akdeniz\'i hayata döndürmek için sağlık ekipleri, yoğun çaba harcadı. Bu sırada aynı fırında çalışan Akdeniz\'in babası Sadık Akdeniz\'i, diğer çalışanlar teselli etmeye çalıştı.

Ali Doğan Akdeniz yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşama döndürülemedi. Sadık Akdeniz, \"Ali\'m gitti, Ali\'m gitti\" diye feryat ederek ağladı.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Ali Doğan Akdeniz\'in cenazesi morga kaldırıldı.

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