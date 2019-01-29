Çalıştığı evin asansöründe üç gün mahsur kaldı

T24 Haber Merkezi

53 yaşındaki Marites Fortaliza, ev işlerine yardım etmek için çalıştığı evin asansöründe mahsur kaldı. Fortaliza meydana gelen bir arıza sonucunda yatırım bankası Stephens'ın CEO'su milyarder Warren Stephens'a ait olduğu belirtilen evin asansöründe hafta sonu boyunca kilitli kaldı.

The Guardian'ın haberine göre Stephens ve ailesi bir hafta sonu tatili için çıktıktan sonra Fortaliza işlerini bitirmek için Manhattan'da bulunan evde kaldı. Fortaliza geçen cuma akşamı asansöre bindiğinde arıza sonucu kilitli kaldı. Evde kimse olmadığı için yardım isteyemeyen Fortaliza, ancak pazartesi sabahı itfaiye tarafından kurtarılabildi.

Habere göre Stephens ailesinin bir ferdi pazartesi sabahı asansörün çalışmadığını fark etti ve Fortaliza'nın içinde olduğunu bilmeden itfaiyeyi aradı. İtfaiye ekipleri sıkışan asansörü açıp içinde birinin olduğunu görünce çok şaşırdılar. Bir itfaiye yetkilisi yaptığı açıklamada, "Biz sıkışan bir asansör için gitmiştik, asansörde sıkışan biri için değil" dedi.

Fortaliza'nın hastaneye kaldırıldığı ve durumunun iyi olduğu belirtildi.