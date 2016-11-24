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Yaşam

Çalıştığı bankayı soyup ortadan kayboldu

Bir banka şubesinin çalışanı 290 bin lira, 17 bin euro ve 14 bin 500 doları kayıplara karıştı

24 Kasım 2016 00:58

Bayburt'un Demirözü İlçesi'ndeki bir banka şubesinin çalışanı S.D., 290 bin lira, 17 bin Euro ve 14 bin 500 doları alarak ortadan kayboldu.

DHA'da yer alan habere göre, önceki gün sabah saatlerinde banka şubesine gelen görevliler, kasadaki 290 bin lira, 17 bin Euro ve 14 bin 500 doların yerinde olmadığını görünce polise haber verdi. Bankaya gelen polisin güvenlik kamerası görüntülerini incelemesi sonrasında, banka çalışanlarından S.D.’nin gece bankaya geldiği belirlendi. Sabah işe gelmeyen S.D.’nin kasadan paraları alarak kaçtığı saptandı.

Olay sonrasında kayıplara karışan S.D.’nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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