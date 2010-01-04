Çalıştığı bankayı soymak istedi: 1 ölü

Van'ın Çaldıran ilçesinde temizlik işçisi olarak çalıştığı bankayı soymaya kalkışan ve elindeki bıçakla güvenlik görevlisini etkisiz hale getiren Mehmet Sıddık Aladağ, kendisine engel olmaya çalışan 4 personeli yaraladı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 1'i yaşamını yitirirken zanlı ise polisin baskını sonucu yakalandı.



İlçedeki Ziraat Bankası'nda geçici temizlik elemanı olarak çalışan Mehmet Sıddık Aladağ, elindeki bıçakla soygun girişiminde bulundu.



Saat 18.00 sıralarında personel bankadan ayrılırken elindeki bıçağı çeken Aladağ, önce güvenlik görevlisini etkisiz hale getirdi.



Zanlı Aladağ, silahını aldığı güvenlik görevlisini bağlarken, banka personeli ise cep telefonu ile tanıdıkları polis memurlarına mesaj atarak soygun ihbarında bulundu.



Soyguncu Aladağ, kasadaki tüm paraların verilmesini istediği sırada birden elektrikler kesilince, fırsattan yararlanan 1'i kadın 4 banka personeli zanlının üzerine atladı.



Çıkan boğuşma sırasında 4 banka personeli de bıçak darbeleriyle kanlar içerisinde kaldı.



İhbar mesajları üzerine polis, kısa sürede bankanın çevresini sardı. Ardından operasyon düzenleyen polis, soyguncu Algın'ı yakaladı.



Ambulanslarla Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen yaralılardan 30 yaşındaki Ufuk Algın, yolda yaşamını yitirdi.



Yaralı banka personelleri Buket Özgün, İrfan Yürkli ve Önder Yılmaz ise tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.



Çalıştığı bankayı soymaya çalışırken polisin baskını sonucu yakalanan Mehmet Sıddık Aladağ ise gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.