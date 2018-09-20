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Çalıştığı bankayı 15 milyon lira dolandırdı

Yıllık izne ayrılan çalışanın yakalanması için çalışma başlatıldı

20 Eylül 2018 18:03

Antalya'da bir bankanın ticari kredilerine bakan O.T.'nin hayali kredilerle 15 milyon lirayı zimmetine geçirdiği öne sürüldü. Yıllık izne ayrılıp, ortadan kaybolan O.T.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kepez ilçesi Göksü Mahallesi Toptancı Hal Kompleksi içindeki bir devlet bankasının şubesinde ticari kredilere bakan O.T., sahte belgelerle hayali kişilere 15 milyon lira kredi vermiş gibi gösterip, parayı iddiaya göre hesabına aktardı. Bir süre önce yıllık izne ayrılan O.T., ortadan kayboldu.

Şüphe üzerine yapılan ilk incelemelerde, O.T.'nin 15 milyon lirayı zimmetine geçirdiği tespit edildi. Genel müdürlük zimmetin boyutunu belirlemek üzere iki müfettiş görevlendirdi. Banka avukatları da olayla ilgili suç duyurusunda bulundu. (DHA)

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