Çalıştığı bankadan 19.5 milyon lira çalmış

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir bankanın şube müdür yardımcısı kadın, zimmetine 19,5 milyon TL geçirdiği iddiasıyla aranıyor.

Bir bankada müfettişler tarafından başlatılan aramada ilk belirlemelere göre 19,5 milyon lira kaybolmuş.

Konuyla ilgili olarak, müfettişlerin incelemeye başladığı 30 Ekim tarihinden itibaren işe gelmeyen ve adresinde bulunamayan banka müdür yardımcısı S.C. hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusu ve aynı zamanda güvenlik güçlerine ihbarda bulunuldu.





Olayla ilgili olarak bankanın şube müdürü E.Y ve bir müdür yardımcısı ifadesi alınmak üzere İskenderun Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, müfettiş incelemesinin ise sürdüğü belirtildi.

Hakkında arama emri çıkarılan S.C'nin yakalanmasına çalışıldığı açıklandı.