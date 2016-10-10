T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Çalıştığı bağ evinde esrar üretirken yakalandı

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi

10 Ekim 2016 14:04

İzmir'in Bayındır ilçesinde, çalıştığı bağ evinde iddiaya göre esrar yetiştiren M.Y, Jandarma ekiplerince yakalanırken, sakladığı 6 kilo esrar, bidon ve tohum dağıtım makinesinin içerisinde bulundu.

Bayındır İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Elifli köyü Yörük Damları mevkiinde bağ evinde çalışan M.Y. isimli kişinin, esrar maddesi elde etmek için kenevir bitkisi ekimi yaptığı, elde ettiği esrarı satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaştı. M.Y'yi takibe alan jandarma ekipleri, bağ evine baskın düzenledi. Bayındır İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.Y. ve yanındaki K.F. isimli kişiyi yakalarken bağ evinde yapılan arama sonucu, 2 kök kenevir bitkisi, 2 adet bidon ve tohum dağıtım makinesi içerisine saklanmış 6 kilo esrar ele geçirdi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

ETİKETLER

bağ eviesrar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24