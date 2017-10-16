Çalıştay raporu: Türkiye'de internete erişim 2 yaşına kadar düştü

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nca 7 bakanlıktan uzmanların katılımıyla düzenlenen 'Türkiye'de Çocuklara Yönelik Koruyucu ve Önleyici Politikaları Değerlendirme Çalıştayı'nın sonuç raporunda, "İnternete erişim 2 yaşına düşmüştür. Devletin özellikle internette yayılan ihmal, istismar içerikli sosyal medya paylaşımlarında proaktif önlem alması gerekmektedir" tespitinde bulunuldu.

Habertürk'te yer alan habere göre medya okuryazarlığı eğitiminin erken yaşlarda verilmesi ve anne-babaların da bu konuda eğitilmesi önerisinin yer aldığı raporda, sosyal medyanın doğru kullanılmasına yönelik toplumun bilinçlendirilmesi gerektiği belirtildi.

Raporda, çocuklara yönelik çalışmalarda geleneksel yöntemlerden ziyade yaratıcı çalışmalar yapılmasının önemine işaret edilerek şunlar kaydedildi:

"Akran liderliği odağında çalışmalar yapılmasının daha etkili olacağı düşünülmektedir. Çocukların hayatlarını sınırlandırmak ve engellemek yerine onlar için spor salonları, gençlik kulüpleri gibi aktif bir yaşam sürecekleri mekânlar tasarlanmalıdır. Z kuşağını ilgilendiren politika kararlarının alımında bu kuşağın da görüşüne başvurulmalıdır."