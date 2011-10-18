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Çalışmayana sosyal yardım yok!

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, sosyal yardımlar konusunda yeni düzenleme yapmayı planlıyor.

18 Ekim 2011 03:00

T24 - Sosyal yardım sisteminde yeni düzenleme yapılacağı öğrenildi. Yardım almak isteyenlerin artık ağaç dikme ve okul boyama gibi kamu hizmetlerinde çalışması gerekiyor.



Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, sosyal yardımlar konusunda yeni düzenleme yapmayı planlıyor.

Akşam gazetesinde yer alan habere göre; bakanlık yan gelip yatarak sosyal yardım alma modeli yerine 'kamu hizmeti karşılığı sosyal yardım' modeli getiriyor.

Böylece çalışabilir durumda olan yoksulların üretime katılmaları sağlanacak.Yardım alabilmek için ağaç dikme, okul boyama ve çevre temizliği gibi toplum yararına kamu hizmetlerinde çalışma şartı getirilecek.

Yıl sonunda devreye girmesi planlanan sistemle yeni istihdam alanları da oluşturulacak.

Öngörülen model özetle şöyle:

Sosyal yardım için başvuruda bulunanlar, yaş, meslek ve sağlık durumları açısından incelemeye tabi tutulacak. Bu kesimden çalışabilir durumda olanlar ayıklanacak.

Çalışabilir durumda olan kişiler, meslek kurslarına yönlendirilerek, İş-Kur'a kayıtlı hale getirilecek. Meslek sahibi yapılarak, uygun işlere yerleştirilecek.

Kendi işini kurabilecek olanlara da sermaye desteği sağlanacak.

Çalışabilir durumda olup, meslek sahibi yapılamayan kişiler de toplum yararına kamu hizmetlerinde çalıştırılacak. Ağaç dikme, okul boyama, çevre temizliği gibi işlerde çalıştırılacak.
Bunları yapmayı kabul etmeyenlere sosyal yardım verilmeyecek.

Sağlık sorunları veya yaşları nedeniyle hiçbir işte çalışmaya uygun olmayanlar da yoksulluk puanlarına göre yardım alacak.


Tek çatıda toplanacak

Sosyal destekler tek çatı altında toplanıyor. Ankara'da düzenlenen Yoksullukla Mücadele Konferansı'nda konuşan Bakan Fatma Şahin, sosyal yardımlarla ilgili yeni düzenlemenin sinyalini verdi.

Şahin, “Dağınık mevzuat yapısını tek çatı altında topluyoruz. Sosyal hizmet ve sosyal yardımlaşmanın bakanlık bünyesinde birleştirecek yapının önce hukuki zeminini oluşturuyoruz” dedi.


İki milyon aile yardımla ayakta

Türkiye'de şu anda 2 milyon aile, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu'ndan yararlanıyor.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın verilerine göre, 730 bin çocuğa sağlık yardımı, bir milyon 900 bin çocuğa da eğitim yardımı yapılıyor. Bu ailelere çocuk başına ilköğretimdeki erkek öğrenci için ayda 25 TL, kız öğrenci için 30 TL, lisedeki erkek öğrenci için 40 TL, kız öğrenci için 55 TL nakit para, annelerinin hesabı üzerinden ödeniyor. Çocuk başına ödenen sağlık yardım tutarı ise ayda 25 TL düzeyinde.

Yine 2011 yılı verilerine göre, okuyan çocukları için şartlı nakit transferi yardımı alan 1 milyon anne bulunuyor.


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