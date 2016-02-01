Çalışması beklenen Bahçeli, bir süre daha dinlenecek

Kocaeli’nde özel bir klinikte kalp ameliyatı olan ve 20 Ocak’ta taburcu edildikten sonra gittiği Ankara’da; Bilkent Otel’de istirahate çekilen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM’nin 1 hafta tatile girmesi nedeniyle dinlenmeye devam edecek.

Habertürk’te yer alan habere göre, kurmayları Bahçeli’den, Meclis’in 9 Şubat Salı gününe kadar tatil olduğuna dikkat çekerek istirahate devam etmesini istedi. Doktoru da grip salgını olduğunu, bu nedenle biraz daha istirahat etmesini tavsiye etti. Bunun üzerine, bugünden itibaren çalışmaya başlamayı planlayan MHP Lideri, bir süre daha dinlenme kararı aldı.

Bahçeli, Kocaeli’nde kalp ameliyatı geçirdikten sonra hem “Geçmiş olsun” dileklerini kabul etmek hem de doktorunun sürekli yanında bulunması için Bilkent Otel’e yerleşmişti. 2 haftadır otelde dinlenen MHP Lideri, geçen hafta MHP Grup Toplantısı’na da katılmadı. Toplantı, Bahçeli’nin isteği üzerine Grup Başkanvekili Oktay Vural başkanlığında yapıldı.