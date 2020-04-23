23 Nisan'da da çalışmak zorunda kalan sığınmacı çocuklar: Dükkanda kalıyoruz, sokaklar çok soğuk

23 Nisan Çocuk Bayramı'nın kutlandığı Türkiye'de çalışma zorunda kalan sığınmacı çocukların durumu Meclis'e taşındı. HDP Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a "Mülteci/misafir statüsünde Türkiye’de bulunan tüm çocuklarla birlikte toplam çocuk işçi sayısı nedir?" diye sordu.

Evrensel gazetesinden Eylem Nazlıer de sığınmacı çocuklarla konuştu. Daha önce tekstil atölyesinde çalışan ve salgın nedeniyle işten çıkarıldığını ifade eden Leyla, 7-8 yaşında çalışmaya başladığını söyledi. Tekstil atölyeleri kapandığı için şu an mendil sattığını söyleyen Leyla, "Suriyeliyiz abla. 8 yıldır buradayız. Geldiğimden beri çalışıyorum. Şimdi 16 yaşındayım" dedi.

"Evimiz yok, dükkanda kalıyoruz; tuvalette banyo yapıyoruz"

Öğlen saatlerinden itibaren mendil satmaya çıktıklarını anlatan Leyla, "Ailem 6 kişi. Dükkânda kalıyoruz, evimiz yok. Ben, babam, kardeşim üç kişi çalışıyoruz. Babam ayakkabı boyuyor, tesbih satıyor. Öbür kardeşim de benimle birlikte tekstilde çalışıyordu şu an o da mendil satıyor. Çok zor geçiniyoruz. Sadece bir kardeşim okula gidiyor. 10 yaşında. Dükkânın kirası 550 TL. Günlük 20-30 TL kazanıyorum. Tuvalette banyo yapıyoruz. Dükkâna soba kurduk. Zor abla ne anlatayım ki" ifadelerini kullandı.

"Hava çok soğuk üşüyorum"

4 yıl önce Afganistan’dan Türkiye’ye geldiğini anlatan atık toplayıcısı Salim ise, bir depoda kaldığını belirterek, "25 kişiyiz bir depoda. Bu iş zor ama mecburum. Anne ve baba Afganistan'da. Haftalık 300-350 lira kazanıyorum. Sabah 7'de çıkıyorum, akşam 9-10'a kadar sokaklarda çalışıyorum. Hava çok soğuk üşüyorum ama yapacak başka bir işim yok" dedi.

"İSİG Meclisi rakamlarına göre Türkiye’de çocuk işçi sayısı yaklaşık 2 milyon"

HDP'li Kurtulan, İSİG Meclisi rakamlarına göre Türkiye’de çocuk işçi sayısı yaklaşık 2 milyon olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay'a şu soruları sordu:

*Mülteci/misafir statüsünde Türkiye’de bulunan farklı ülke vatandaşı çocuk işçilerle birlikte toplam çocuk işçi sayısı nedir?

*Çocuk işçilerin büyük bölümünün tarım sektöründe olmasında tarım politikasının etkisi var mıdır? Türkiye’nin tarım politikasında çocuk mevsimlik işçiliğini önleyecek çalışmalar bulunmakta mıdır?

*Yüzde 70’i hane halkını geçirmek zorunda olmalarından kaynaklı çalıştıkları göz önüne alındığında, çocuk işçilerin hane gelirinin iyileştirilmesi, çocuk işçiliğe gerek bırakmayacak şekilde düzenlenmesi yönünde çalışma var mıdır?

*Çocuk işçiliğinin artmasına sebebiyet veren 4+4+4 eğitim sistemine yönelik bir düzenleme çalışması bulunmakta mıdır?

*Çocuk işçiliğin en kötü biçimleri arasında kabul edilen sokakta çalışma, çocukları birçok tehlikeye itiyor. Sokakta çalışmanın önüne geçebilecek çalışma bulunmakta mıdır?

*Küçük ve orta ölçekli işletmelerde ağır ve tehlikeli işlerde çocukların çalıştırılmasının önüne nasıl geçilecektir?

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