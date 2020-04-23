İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi: Salgın döneminde 178 çocuk istismarı vakası için avukat görevlendirildi; sayıdaki azalma korucuyu mekanizmalara erişimdeki güçlüğe işaret ediyor

İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi, 23 Nisan Çocuk Bayramı nedeniyle yaptığı açıklamada Türkiye'de yeni tip Koronavirüs salgını döneminde 178 çocuk istismarı vakası için avukat görevlendirildiğine dikkati çekti.

Açıklamada önceki dönemlere göre sayılardaki azalmanın "çocuk haklarının korunmasıyla ilgili mekanizmalara erişimin güçleştiğini gösterdiği" vurgulandı.

Barodan yapılan açıklamada, "Mağdur çocuk sayısında görülen ciddi azalmanın başlıca nedeninin koruyucu mekanizmalara erişim konusunda yaşanan sıkıntılar olduğu düşünülmektedir" denildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:



"Dünya Sağlık Örgütü 11 Mart 2020'de Koronavirüs pandemisi ilan etmiştir. Virüsün yayılmasını engellemek için ülkemizde çeşitli önlemler alınmış, bazı kamu kurumlarının çalışma şekli değiştirilmiştir. Değişikliklerin meşru bir amaca hizmet ettiği söylenebilir fakat bu değişiklikler çocuk haklarının korunmasıyla ilgili mekanizmalara erişimde sorunlara yol açmaktadır. İstanbul Barosu CMK Servisinin avukat görevlendirilmesine ilişkin istatistiklerindeki çarpıcı değişim bu savı destekler niteliktedir."

"Mağdur çocuk sayısındaki azalmanın arkasında yatan sebeplerin dikkatle incelenmeli"

"Örneğin, 1 Şubat-10 Mart 2020 arasında (pandemi ilan edilmeden önceki 38 günde) cinsel istismar mağduru 464 çocuk için avukat görevlendirmesi yapılmıştır. Bunun yanı sıra 10 Mart – 20 Nisan tarih aralığında aynı suç hakkında 2019'da 508, 2018'de ise 375 mağdur çocuk için avukat görevlendirilmesi yapılmıştır."

"Gerek önceki dönem gerekse de yıllar arası yapılan karşılaştırmalar mağdur çocuk sayısındaki azalmanın arkasında yatan sebeplerin dikkatle incelenmesi gerektiğine dair bir ikazdır. Mağdur çocuk sayısında görülen ciddi azalmanın başlıca nedeninin koruyucu mekanizmalara erişim konusunda yaşanan sıkıntılar olduğu düşünülmektedir.

"Pandemi sürecinde çocuklar ev içinde de mağduriyet yaşamaktadır. 20 yaş altı için sokağa çıkma yasağı ilan edildikten, 4 Nisan 2020 tarihinden, 20 Nisan 2020'ye kadar İstanbul Barosu tarafından cinsel istismar suçu mağduru 22 çocuğa ve kasten yaralama suçu mağduru 27 çocuğa karakol aşamasında avukat görevlendirmesi yapılmıştır.

"7242 sayılı Kanun ile yapılan infaz düzenlemesi sonucu yeterli önlem alınmadan gerçekleşen tahliyelerin sorunlara yol açmaya başladığı ve 20 yaş altı çocuklar için sokağa çıkma yasağının sürdüğü pandemi döneminde, çocuk haklarının korunması için başvuru mekanizmalarının düzgün işletilmesi hayatidir. Bu süreç içerisinde çocuk haklarının etkin korunması için acilen ek önlemler alınmalıdır."