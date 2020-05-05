Çalışmak için gittiği Ankara'da mahsur kaldı, parklarda yatmaya başlayan Mehmet Kurtar için valilik devreye girdi

Çocuklarına daha iyi bir yaşam sunabilmek için Ankara’ya çalışmaya gelen ve salgın sonrasında geri dönemeyen Adıyamanlı Mehmet Kurtar, Adıyaman Valisi Aykut Pekmez’in devreye girmesiyle bir otele yerleştirildi. Vali Pekmez, "Kendisini parktan alarak otele yerleştirdik. Çarşamba veya perşembe günü de Adıyaman’a getirip ailesine kavuşturacağız. Nerede olursa olsun her hemşerimize sahip çıkarız” dedi. CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere de hemşerilerini sokakta bırakmayacaklarını söyledi.

Hürriyet'ten Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre, evsizler için Ankara Valiliği de devreye girdi. Parklarda, sokaklarda yaşamak zorunda kalanlara Ankara Valiliği tarafından barınacak yer tahsis edildi.

Eşi ve 2 çocuğunu Adıyaman’da bırakarak ekmek parası için Ankara’ya gelen Mehmet Kurtar yaşadıklarını şöyle anlatmıştı:

“Adıyaman’a memleketime gidemiyorum, otobüs yok, 10 gün otelde kaldıktan sonra param da bitti. Yetkililere başvurdum, derdimi anlattım. ‘Kendi imkânlarınla git’ dediler. Otostop yapıp gitmeye çalıştım, kimse aracına almadı. Başka çareler aradım ama gidemedim. Param bitince otelden ayrıldım. Şimdi parkta yatıp kalkıyorum. Yetkililerden, belediyeden, validen tek isteğim beni memleketim Adıyaman’a çocuklarımın, ailemin yanına göndermeleri.”