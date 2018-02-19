Çalışma: İklim değişikliği afet riskini arttırıyor

İstanbul, 19 Şubat (DHA) – İklim değişikliği ve Paris İklim Anlaşması konusunda geçen hafta yayınlanan bir araştırma, \"iklim değişikliğinin afet riskini artırdığını ve iklimle mücadele faaliyetlerini artırmanın gerekliliğini\" bir kez daha gözler önüne serdi.

Ünlü iklim bilimci, Noah Differenbaugh liderliğinde yapılan çalışma, aşırı iklim olayları risklerine odaklanıyor.

Araştırma, Paris Anlaşması’nın 1.5° hedefi ile ülkelerin sunmuş oldukları ulusal katkı niyet beyanları (INDC) arasındaki 1°C derecelik farkın aşırı hava olayları üzerindeki etkisini inceliyor.

Tarihsel iklim verilerine dayanarak yapılan çalışma, Ülkeler Paris Anlaşması hedefleri gerçekleştirildiği takdirde 1,5°C ila 2°C derece arasında sınırlanacak küresel ısınma senaryosu ve ülkeler hali hazırdaki taahhütlerini (INDC) yerine getirmekle yetindikleri takdirde yaşanacak 2°C ile 3°C derecelik ısı artışı senaryolarını karşılaştırıyor.

Columbia ve Darmouth Üniversitesi’nden de araştırmacıların katılımıyla hazırlanan ve Science Advances’de yayınlanan çalışma, aradaki farkın, rekor sıcaklıklar, yağış ve kuraklık gibi iklim afetlerinin olasılığını önemli derecede arttırdığını ortaya koyuyor.

Ülkelerin hali hazırdaki taahhütlerle yetindikleri senaryoda (2°C ile 3°C derecelik ısı artışı), Avrupa’nın yüzde 50’sinde ve Doğu Asya’nın yüzde 25’inde rekor sıcaklıkta geceler yaşanma ihtimali beş misli artıyor.

Kuzey Amerika, Avrupa ve Doğu Asya’nın yüzde 35’inde ise rekor sayıda yağışlı gün yaşanma ihtimali üç misli artıyor.

Araştırmacılar bu düzeydeki bir ısınmanın, yüksek olasılıkla sıcak gündüz sayısında artışa ve daha ılık geceler ve daha kısa donlara yol açacağını dile getiriyor.

Rekor hava olayları yaşanma ihtimalinin üç misliden fazla olduğu bölgelerde, Paris Anlaşması’nın küresel ısınmayı 2°C derece altında tutma hedefi gerçekleştirildiği takdirde, daha az bir alanın etkilenecek olması muhtemel. Ancak Paris Anlaşması hedeflerinin tutturulmasıyla yaşanacak daha az bir ısınma durumunda bile gezegenin, bugüne kıyasla, daha fazla rekor düzeyde hava olayı görme ihtimali bulunuyor.

2017 iklim değişikliği etkilerinden dolayı en yüksek maliyetli yıl olarak tarihe geçmişti.

Aynı araştırmacıların Nisan 2017’de yayınladığı ve gezegenin yüzde 80’ini kapsayan güvenilir gözlemlere dayandırdıkları aşırı hava olaylarını inceleyen rapor, insan etkinliklerinin açığa çıkardığı sera gazı emisyonlarının sebep olduğu küresel ısınmanın aşırı sıcaklarla birlikte, aşırı yağış ve aşırı kuraklık ihtimalini de arttırdığı ortaya koymuştu.