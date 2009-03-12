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Çalışmadığı yerden öptü

Gölgesizler filminde rol alan Hakan Karahan, öpüşme sahnesinde nasıl zorlandığını anlattı.

12 Mart 2009 02:00

Gölgesizler filminde rol alan Hakan Karahan, öpüşme sahnesinde nasıl zorlandığını anlattı.

Gölgesizler filminin yönetmeni Ümit Ünal ile birlikte Habertürk'te Saba Tümer'in konuğu olan filmin yapımcısı Hakan Karahan, daha önce Sağır Oda isimli televizyon dizisinde rol almıştı.
Gölgesizler isimli sinema filminde bir rolü de bulunan Hakan Karahan, öpüşme sahnesinde ne kadar zorlandığını canlı yayında anlattı Hakan Karahan, yeni oyuncu olması dolayısıyla sette tek terleyen ve acemilik sergileyen kişinin kendisi olduğunu söyledi.

Senaryo gereği de olsa rol arkadaşı ile öpüşürken çok heyecanlandığını belirten Karahan, o anda neler yaşadığını şöyle anlattı:

"14-50 yaş arasında hep üst dudaktan öptüm ben bir kadını. Taies (Farzan) ile karşı karşıya geldiğimizde tanışmıyoruz. Sette hayatımda 3. defa görüyorum ve Ümit (Ünal) o güne o sahneyi koyduğu için, tanımadığım, ellerimin titrediği bir günde bir kadınla öpüşeceğim. Heyecanla öptüğümde Taies yüzünü hafifçe çevirdi, Taies'in alt dudağı bana geldi. Ben alt dudaktan öpüşemem ki, kaç yıldır üst dudaktan öpüşüyorum. Ne yapacağımı şaşırdım. Tecrübesiz aktör böyle oluyor. ümit Bey gördü ki ben dondum kaldım, oraya yapışık kestirdi. Sadece bana pudra sürüyorlar. Çünkü gecenin sonunda bir tek ben terliyorum, başka herkes oyuncu. Kan ter içindeyim ben. Konsantre oldum, bu sefer öpeceğim diye. Üst dudağı yakalamak için hızlı hareket ettiğimde dişlerimiz çarpıştı. Sonra öpüştüğümüzde de sağ olsun Taies rolünün hakkını vererek beni öyle bir öptü ki, öpüşme bittikten sonra ne diyeceğimi unuttum. Diyaloglarımı unuttum. 2 lafım vardı onu da söyleyemedim."

Hakan Karahan'ın öpüşme sahnesi ile ilgili ayrıntıları anlattığı sırada Saba Tümer, hem ilgiyle dinledi hem kahkaha attı hem de "Uyarı alırız, fazla detaya girme" dedi.

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