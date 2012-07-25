Çalışmadan 315 lira zam aldı!

Tokat Belediye Başkanı ile yaşadığı görüş ayrılığı sonucu pasifleştirildiğini öne sürerek, "3 yıldır bomboş oturuyorum, 4 bin 295 lira maaş alıyorum" açıklaması yapan Belediye Başkan Yardımcısı Sefer Bayın, maaşına bu ay 315 lira zam yapıldığını açıkladı.

"3 yıldır bomboş oturuyorum, 4 bin 295 lira maaş alıyorum" açıklaması yapan Bayın, dilekçe ile savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Yaşanan olayların ardından görevinde bir değişiklik olmadan boş oturmaya devam ettiğini belirten Sefer Bayın, maaşına 315 TL zam yapıldığını ifade etti.

Bayın, maaşının zamla beraber 4 Bin 609 lira olduğunu belirtti.

'Ben bu parayı hak etmeden alıyorum'

Hala çalıştırılmadığını belirten Bayın, "Temmuz ayı itibariyle tekrar maaşıma zam yapıldı. Şimdi buradan belediye başkanımız sayın Adnan Çiçek beye sesleniyorum. Çalıştırılmadan bir insana hangi hakla, hangi hukukla, hangi adaletsizlikle maaş veriyorsun. Ben bunu söylüyorum. Çalıştırmama gerekçen nedir? Ben bunun kamuoyuna açıklamasını istiyorum. Yine söylüyorum ben bunu hak etmeden alıyorum, üzülüyorum. Belediye Başkanı Anayasayı ihlal etmektedir. Anayasal hakkımı gasp etmektedir."

'Çalışmak istiyorum'

Kamuoyunda kendisine istifa etme telkini yapıldığını belirten Bayın, "Bu istekte bulunanlar kısmen de olsa haklılar ama, olayın iç boyutunu bilmiyorlar. Çünkü devlet memuru olmak kolay değil. Ben çalıştırılmak istiyorum, çalışmak istiyorum. Bunun mücadelesini de sonuna kadar vereceğimi açık açık beyan ediyorum. Çalıştırılmadan hiç bir kimseye maaş ücret verilemez, verilmemesi gerekir. Bunun gerekçesini tekrar kamuoyunla paylaşmak istedim." dedi.