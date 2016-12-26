T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan alkol ve içki zammına İsmet İnönü'lü savunma

Mehmet Müezzinoğlu, alkol ve tütün ürünlerinin zamlanmasına ilişkin açıklama yaptı

26 Aralık 2016 17:02

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, alkol zammına İsmet İnönü'den örnek vererek, “Rahmetli İnönü döneminde tütüne zam yapılıyor, sigaraya. Tepkiler gelince o da diyor ki 'parası olup içenin parasından, içmeyenin sağlığından yararlanacağız.' Biz de şimdi içenin parasından, içmeyenin de sağlığından yararlanacak bir yolculuk yapıyoruz" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Edirne’deki bir toplantıda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gazeteci, Bakan Müezzinoğlu'na, zamlar nedeniyle kaçak içki üretim ve tüketiminin arttığını, hatta gençlerin uyuşturucu maddeleri denediğini söyleyerek bu konudaki düşüncelerini sordu. Bakan Müezzinoğlu bu soruya, dün İsmet İnönü'nün 43'üncü ölüm yıldönümü olduğunu hatırlatarak şöyle yanıt verdi: “Sayın rahmetli İnönü döneminde tütüne zam yapılıyor, sigaraya. Kamuoyundan da tepki geliyor 'Paşam millet zaten fakir fukara, zor bulduğu bir sigara var, ona da zam yapıyorsunuz' diyorlar. O da diyor ki 'parası olanın içenin parasından, içmeyenin sağlığından yararlanacağız.' Biz de şimdi içenin parasından, içmeyenin de sağlığından yararlanacak bir yolculuk yapıyoruz."

 

"Benim laiklik anlayışım budur"

 

Aynı gazetecinin, "Yemek veriyorsunuz ama rakı yok. Bu nasıl laiklik?" eleştirisi üzerine de Bakan Müezzinoğlu şöyle konuştu: “Hekimlikte alkolün faydalı olduğuna dair tek bir bilimsel çalışma yok. Tam aksine alkolün sağlığa zararları olduğu bilinen bir gerçek. Hekim olarak alkole karşıyım. Laikliğe gelince bu yemeği ben veriyorum, ne ikram edeceğime ben karar veririm. Yarın akşam sen yemek verirsen, orada da ne ikram edeceğine sen karar verirsin. Benim de laiklik anlayışım budur."

ETİKETLER

Mehmet Müezzinoğlubakanalkolvergitütünsigara

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24