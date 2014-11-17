Çalışma ve Enerji Bakanlığı müfettişleri için soruşturma başlatılıyor

Ermenek'te 18 madencinin mahsur kaldığı maden faciasına ilişkin olarak yürütülen soruşturma genişletiliyor. Ermenek Cumhuriyet Başsavcılığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlıklarına yazı yazarak faciada ihmali bulunan kamu görevlilerinin tespit edilmesini istedi.



Karaman Ermenek ilçesine bağlı Cenne kömür sahasında 28 Ekim tarihinde yaşanan su patlaması sonucu 18 işçi madende mahsur kaldı. Kazadan 10 gün sonra ulaşılan 2 işçinin cansız bedenin ardından savcılık 8 kişi hakkında gözaltı kararı vermişti. Aralarında Cenne Kömür ve Has Şekerler Madencilik şirket müdürlerinin de bulunduğu 5 kişi tutuklandı. Ermenek Cumhuriyet Savcılığının maden faciasına ilişkin yürüttüğü soruşturma kamuya da yansıyacak. Elde edilen bilgiye göre, savcılık maden şirketinin yöneticileri hakkında yürütülen soruşturmadan ayrı olarak ikinci bir soruşturma başlatma hazırlığında.

‘Tespit edilsin’ yazısı gönderildi

Söz konusu soruşturma, faciada ihmali bulunan kamu görevlilerini kapsayacak. Savcılığın bu kapsamda Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlıklarına resmi yazı göndererek, faciada ihmali bulunduğu öne sürülen kamu görevlilerinin tespit edilmesini istedi.

Müfettişler yargılanacak

Savcılık, bakanlıklardan gelecek yanıta göre faciada sorumluluğu bulunduğu belirtilen kamu görevlilerini tespit ederek ikinci bir soruşturma başlatacak. Bu soruşturma Cenne ile Has Şekerler Madenciliğin yöneticileri hakkında yürütülen soruşturmadan bağımsız olarak yapılacak. Söz konusu soruşturma kapsamında ilk olarak facianın meydana geldiği maden ocağını daha önce denetleyen müfettişler üzerinde durulacağı öğrenildi. Söz konusu müfettişler geçtiğimiz Haziran ayında ocağın denetimini yapmış ve "yer altı sondaj çalışmasının yapılmamasının da aralarında bulunduğu "kapatılmayı gerektirmeyecek" 8 eksik tespit etmişti. Maden şirketine 9 bin TL idari para cezası uygulayan müfettişler, eksiklerin giderilmesi için 6 ay süre tanıdı, ancak bu süre dolmadan facia meydana geldi.

Denetim mevzuata uygun yapılmadı

Öte yandan, biri akademisyen ikisi uzman maden mühendisi üç kişiden oluşan bilirkişi heyetinin faciaya ilişkin hazırladığı ön bilirkişi raporunda, Cenne ve Has Şekerler Madencilik şirketlerinin yanı sıra MİGEM'in de 'asli kusurlu' olarak yer aldığı ortaya çıktı. Bilirkişilerin MİGEM'e "maden ocağındaki denetim faaliyetlerini mevzuata uygun bir şekilde yapmaması" nedeniyle kusur atfettiği öğrenildi.