Çalışma süresi 40 saate iniyor

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, kamuoyunda 'Tam Gün Yasası' olarak bilinen kamudaki hekimlerin muayenehane açmasına yasak getiren tasarının, haftalık çalışma süresinin 45 saatten 40 saate düşürülmesini, ek ödemelerle nöbet ücretlerinin artırılmasını öngördüğünü açıkladı.





Akdağ, yaptığı açıklamada, kamuoyunda 'Tam Gün Yasası' olarak bilinen tasarıda son aşamaya gelindiğini bildirdi.



Sağlık Bakanlığı hastanelerinde tam gün çalışan hekimlerin oranının yüzde 80'e yaklaştığını ifade eden Akdağ, ancak yüzde 20'lik dilimde yer alan, özellikle kadın hastalıkları ve doğum uzmanlarının da aralarında bulunduğu bazı hekimlerin hala muayenehanesinin bulunduğuna dikkati çekti.



'Hukuki ama etik değil'



Üniversite hastanelerinde ise 'özel muayene', 'özel ameliyat' ya da 'özel işlem' adı altında yürüyen bir sistem olduğunu hatırlatan Akdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:



'Bu yasal bir sistem. Ama siz hala vatandaş olarak üniversite hastanesine gittiğinizde bir öğretim üyesiyle karşılaşmak için genellikle ilave, ciddi bir para ödemek zorunda kalıyorsunuz. Bu hukuki ama bana göre etik değil. 'Bu faaliyette bulunan öğretim üyeleri etik olmayan bir iş yapıyorlar' anlamında söylemiyorum. Sistemin kendisinin etik yaklaşımı bana göre doğru değil. Vatandaş devletin hastanesine gidecek ama orada öğretim üyesine para vermek zorunda kalacak. Niye böyle olsun?'



Tasarının yasalaşması durumunda bunların tamamen ortadan kalkacağını ifade eden Akdağ, doktorların kamu ya da özelde çalışmak arasında bir tercih yapmak zorunda kalacaklarını söyledi.



Haftalık çalışma süresi azalıyor



Tasarının haftalık çalışma süresinin 45 saatten 40 saate düşürülmesini, mesai dışında çalışmak kaydıyla ek ödemelerle nöbet ücretlerinin arttırılmasını öngördüğünü belirten Akdağ, 'Maliye Bakanlığı ile görüşüyoruz. Emekliliğe yansıyacak ilave bir tazminat oluşturmaya çalışıyoruz. Böylece hem hekimlerle hastaların doğrudan para ilişkisinin tamamen ortadan kalkacağı, hem de vatandaşın rahat edeceği herkesi mutlu edecek bir nihai çözüme ulaşmış olacağız' diye konuştu.



Bunun bir süreç sonunda gerçekleştiğini, uygulamanın Sağlıkta Dönüşüm Programı ilk başladığında hayata geçirilme olanağı bulunmadığını vurgulayan Akdağ, o dönemde devlet ve SSK hastanelerinde çalışan hekimlerin büyük çoğunluğunun muayenehanesinin bulunduğunu söyledi.



Tasarı TBMM'ye gönderilecek



Akdağ, tasarı üzerinde YÖK ile mutabakat sağlandığını, Üniversitelerarası Kurul'dan karar çıktığını ifade ederek, SGK, Maliye ve Sağlık Bakanlıkları, Hazine Müsteşarlığı ve YÖK temsilcilerinin son kez bir araya gelerek değerlendirmelerde bulunduktan sonra tasarının TBMM'ye gönderileceğini bildirdi.



Bir soru üzerine, askeri hekimlerle ilgili Türk Silahlı Kuvvetleri'nin talebine göre hareket edeceklerini kaydeden Akdağ, 'Eğer Silahlı Kuvvetler'e mensup doktorların da tasarıya dahil edilmesini isterlerse onları da kapsama alacağız. Yoksa hariç tutacağız. Üniversitelerle Sağlık Bakanlığı hastanelerindeki gibi hatırı sayılır bir ek ödeme yapma imkanı oralarda yok. Dolayısıyla kendine ait özel bir şartı olduğunu kabul etmek lazım' şeklinde konuştu.