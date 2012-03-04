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'Çalışma' sözü ayrılmalarına neden oldu

Milli futbolcu Arda Turan'ın oyuncu sevgilisi Sinem Kobal'a söylediği bir söz yüzünden ayrıldıkları iddia edildi.

04 Mart 2012 18:51


T24 - Atletico Madrid’te top koşturan milli futbolcu Arda Turan’la sevgilisi Sinem Kobal’ın ayrılığında, sır perdesi aralanıyor. İddiaya göre, çiftin yollarını ayırmasının nedeni, Turan’ın sevgilisinden çalışmamasını istemesi

2.5 yıldır büyük  aşk yaşayan Arda Turan-Sinem Kobal çiftinin ayrıldıklarına dair haberlerin ertesinde, taraflardan açıklama gelmedi ama iddialar gecikmedi.

Bunlardan öne çıkanı, milli futbolcunun oyuncu sevgilisine  söylediği bir söz yüzünden kopmanın yaşandığı yönünde.

Milliyet gazetesinin CADDE ekinde yer alan habere göre; sık sık yanına, Madrid’e gelen sevgilisi Kobal’dan çalışmamasını isteyen Turan, iddiaya göre, Kobal’a “Ben yeterince para kazanıyorum, işlerini tamamen bırak ve  İspanya’da benimle yaşa” dedi.

‘Mor Menekşeler’  dizisinde konuk oyuncu olan ve oyunculuğa devam etmek isteyen Kobal ise, kurduğu yapım şirketinin  işleriyle de ilgilenmek istediğini belirterek sevgilisinin talebini reddetti.

Bunun üzerine  kavgaya tutuşan çift, bir süre  ilişkilerine ara verme kararı aldı, Kobal, eşyalarını toplamadan  İstanbul’a döndü.

Turan’la Kobal, yine de “Bu iş kesin bitti” açıklaması yapmaktan kaçınıyor.

 

 

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