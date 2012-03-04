'Çalışma' sözü ayrılmalarına neden oldu



T24 - Atletico Madrid’te top koşturan milli futbolcu Arda Turan’la sevgilisi Sinem Kobal’ın ayrılığında, sır perdesi aralanıyor. İddiaya göre, çiftin yollarını ayırmasının nedeni, Turan’ın sevgilisinden çalışmamasını istemesi

2.5 yıldır büyük aşk yaşayan Arda Turan-Sinem Kobal çiftinin ayrıldıklarına dair haberlerin ertesinde, taraflardan açıklama gelmedi ama iddialar gecikmedi.

Bunlardan öne çıkanı, milli futbolcunun oyuncu sevgilisine söylediği bir söz yüzünden kopmanın yaşandığı yönünde.

Milliyet gazetesinin CADDE ekinde yer alan habere göre; sık sık yanına, Madrid’e gelen sevgilisi Kobal’dan çalışmamasını isteyen Turan, iddiaya göre, Kobal’a “Ben yeterince para kazanıyorum, işlerini tamamen bırak ve İspanya’da benimle yaşa” dedi.

‘Mor Menekşeler’ dizisinde konuk oyuncu olan ve oyunculuğa devam etmek isteyen Kobal ise, kurduğu yapım şirketinin işleriyle de ilgilenmek istediğini belirterek sevgilisinin talebini reddetti.

Bunun üzerine kavgaya tutuşan çift, bir süre ilişkilerine ara verme kararı aldı, Kobal, eşyalarını toplamadan İstanbul’a döndü.

Turan’la Kobal, yine de “Bu iş kesin bitti” açıklaması yapmaktan kaçınıyor.