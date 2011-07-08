-ÇALIŞMA BAKANLIĞINDA DEVİR TESLİM TÖRENİ ANKARA (A.A) - 08.07.2011 - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevine atanan Faruk Çelik, görevi Ömer Dinçer'den devraldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında görev devir teslimi için tören düzenlendi. Bakanlık görevini devralacak Çelik'i Bakanlık binasına gelişinde personel, davul, zurna eşliğinde karşıladı. Çelik'i karşılayan grubun taşıdığı, ''Sayın Bakanımız ustalık döneminizde başarılar diliyoruz. Şanlıurfa Emekçileri'' yazılı döviz dikkati çekti. Ömer Dinçer, törendeki konuşmasına, ''Değerli Bakanımız Faruk Çelik ile karşılıklı olarak hem halef hem selef olduk. Önce ben onun halefiydim, sonra o benim halefim oldu. Biz bugün hakikaten ilginç bir devir teslim töreni yapıyoruz'' diyerek başladı. Daha önceden tecrübesi olan bir bakana görevi teslim etmekten dolayı çok mutlu olduğunu belirten Dinçer, Çelik'e başarılar diledi. Dinçer, şöyle devam etti: ''Umarım çok daha iyi noktalara çalışma hayatımızla ilgili alanlarda çok daha iyi noktalara bizi götürecek. Buna hiç şüphem yok. Sayın Bakanımızdan yaklaşık 2 yıl önce ben görevi devraldığımda bugün teslim ettiğim bakanlık arasında bir takım farklılıklar görecek. Her şeyden önce biraz şaka olsun diye söylüyorum ama artık Sayın Bakanım ıslak imza atmayacaksınız, elektronik imza atacaksınız. Hemen size bir tavsiyem var, bir tane elektronik imza almanız gerecek'' Bilişim alt yapısı çok sağlam bir bakanlığı Çelik'e teslim ettiğini ifade eden Dinçer, ''Hem yapılanlarla ilgili hem bundan sonra yapılacaklarla ilgili projelendirilmiş çalışmalarla ilgili buraya sizin görebileceğiniz bir yere dosyalarını özetleyerek sundum. Zannediyorum bundan sonraki çalışmalarda o sizin için bir zemin oluşturur, yol gösterir. Ben sizi tebrik ediyorum, başarılar diliyorum'' diye konuştu. -''İLK İCRAATIMIZ...''- Faruk Çelik, 2 yıl önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevinde bulunduğunu anımsatarak, 'Sayın bakanıma yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederim. Türkiye'nin 73 milyonunu ilgilendiren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yine 73 milyonu ilgilendiren diğer önemli bir bakanlığa yolcu ediyoruz. Ben inanıyorum ki buradaki başarılarını Milli Eğitim Bakanlığı'nda da aynı şekilde sergileyecek'' dedi. Çelik, Ömer Dinçer'e başarılar diledi. Konuşmaların arından Dinçer, Çelik'e ''Size 'hoşgeldin çiçeği' veriyorum. Hoş geldiniz'' diyerek çiçek sunarken, Çelik de Dinçer'e çiçek takdim etti. Ardından Faruk Çelik, bir gazetecinin ''İlk icraatınız ne olacak? Sizi bekleyen önemli gelişmeler var. Toplu görüşmeler, toplu sözleşmeler bekliyor. Bundan sonra nasıl bir yol izlenecek?'' sorusunu, ''Siz buradan ayrıldıktan sonra biz önce bir çay içeceğiz, ilk icraatımız o olacak. Daha sonra bu konuları belli bir sıra içerisinde takip edeceğiz'' diye yanıtladı. Bakan makamındaki ikili görüşmenin ardından, yeni Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çelik, Dinçer'i aracına kadar uğurladı.