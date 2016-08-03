Çalışma Bakanlığı’nda 2010 KPSS için çalışma başlatıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından, 2010 KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Sınavı'nın iptali üzerine çalışma başlatıldığı, ilgili kurum ve kuruluşlarla konunun ayrıntılı olarak değerlendirileceği belirtildi.

Devlet Personel Başkanlığından yapılan açıklamada, usulsüzlük iddiaları nedeniyle daha önce, "Eğitim Bilimleri" bölümü ÖSYM Yürütme Kurulunca iptal edilen 2010 KPSS'nin, Ankara 1. İdare Mahkemesince, "Genel Yetenek ve Genel Kültür" kısımlarının da iptal edildiği hatırlatılarak, "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çalışma başlatılmış olup, ilgili kurum ve kuruluşlarla konu ayrıntılı olarak değerlendirilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "Çalışmalarımızda konuya ilişkin yargı kararları da göz önünde bulundurulmakta olup, haklarında herhangi bir şaibe bulunmayan kişiler açısından da bir mağduriyet oluşmaması için azami özen gösterilecektir. İlgili kurumlarla yapılacak istişareler sonucunda alınacak kararlar daha sonra kamuoyuyla paylaşılacaktır" bilgisine yer verildi.