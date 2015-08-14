Çalışma Bakanlığı'na yürümek isteyen gruba polis müdahalesi

Kamu İşveren Heyeti ile memur konfederasyonları arasındaki toplu sözleşme görüşmelerinin üçüncüsünün yapıldığı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yürümek isteyen gruba polis müdahale ederek bazı eylemcileri gözaltına aldı.

DHA’dan Tahsin Güner’in haberine göre; Bakanlık’a yürümek isteyen grup sabah saatlerinde AŞTİ Metrosu çıkışında bir araya geldi. ‘Taşeronlaştırma ve özelleştirmeleri reddediyoruz’, ’4/B-4/C köleliktir, reddediyoruz’, ’Bağımsız sendika özgür toplu sözleşme’ pankartları açıp, çeşitli sloganlar atan grup, bakanlığa yürümek istedi.

Grubun yürümesine izin vermeyen polis, protestocuların basın açıklaması yaparak dağılmasını istedi. Grubun bakanlığa yürümekte ısrar etmesi üzerine çevik kuvvet ekipleri kalkanlar ile müdahale etti. Eylemciler ile polis arasında sert arbede yaşandı. Polis, göstericilerden bazılarını gözaltına aldı.