Hükümetin memura zam teklifi belli oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, günlerdir devam eden zam pazarlığında son teklifini sundu. Hükümet 2016'da yüzde 4+4, 2017'de yüzde 3+3 olarak zam teklifi yaptı.

Faruk Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle:

"Birinci olarak 2014-105 yıllarını kapsayan sözleşmenin genelinden elde edilen 17 maddelik kazanımların devam etmesini teklif ediyoruz. ikinci olarak 11 hizmet kolunundan 85 kazanım elde edilmişti. Bunun da devam ettirilmesi yönündeki teklifimizi size sunuyoruz. 2015-2016 yılları için teklif şu anda değerlendiriliyor. Dün itibariyle komisyon kuruldu, bugün saat 14.00 itibariyle 2016 yılınn Ocak-Temmuz yüzde 4+4 olarak artışın sağlanması, 2017'de yüzde 3+3 olarak verilmesi. Enflasyonda büyük fark olursa, bir sonraki dönemde enflasyon farklarının ödenmesini teklifimizi sunuyoruz."

KESK Başkanı sert konuştu

Çelik'in açıklamalarının ardından konuşan KESK Başkanı Özgen, "Kimsenin enflasyon farkı adı altında vereceği sadakaya ihtiyacımız yok" dedi.

Özgen, kazanılmış haklar üzerinden manipülasyon yapıldığını söyledi.

Özgen, "2014-2015 yıllarının kazanılmış haklarımızı yeniden kabul ediyorsanız, 2014 yılındaki kazanımlarımızı ve alamadığımız bir maaşlık hakkımızı geri istiyoruz. Masadan kalkmak Türkiye'deki bütün kamu emekçilerinin haklarını çiğnemektir" diye konuştu.

Kamu-Sen Başkanı: Kınıyorum

Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Poncuk, "Sayın Faruk Çelik'in bizim söylediklerimizi dinlemekten adeta kaçmasını kınıyorum" dedi.

Konfederasyonların zam talepleri

Görüşmelerde yetkili konfederasyon Memur-Sen'in taleplerinin gövdesini, yüzdelik zam, taban aylığa zam, refah payı ve enflasyon farkı oluşturacak.

Memur-Sen, görüşmelerde memur maaşlarına 2016'nın ilk ve ikinci 6 ayı için yüzde 8'er olmak üzere toplam yüzde 16, 2017'nin ilk ve ikinci 6 ayı için yüzde 7'şer olmak üzere toplam yüzde 14 zam teklifi sundu.

Türkiye Kamu-Sen ise 2014 ve 2015 yıllarını kapsayan toplu sözleşme nedeniyle memurların 2 bin lira kayıp yaşadığını belirterek, bu zararın karşılanması için telafi zammı talep etti.

Gelecek yıl toplam maaş artış talebi, telafi zammı, büyüme ve refah payı dahil yüzde 22 ve taban aylığa seyyanen net 100 lira olan Türkiye Kamu-Sen, 2017'de ise toplam yüzde 20 ve taban aylığa seyyanen net 150 lira zam istedi.

KESK, diğer konfederasyonlardan farklı olarak toplu sözleşme görüşmelerinin eylül ya da ekime ertelenmesi talebinde bulunuyor. Bugün bir memurun en düşük, maaş artı ek ödeme olarak toplam 2 bin 323 lira aldığına dikkati çeken KESK temsilcileri, bu rakamın yüzde 25'lik artışa denk gelen 2 bin 900 liraya yükseltilmesini istedi.