Çalışma Bakanlığı için Ensarioğlu, İçişleri Bakanlığı için Ala'nın adı gündemde

AKP Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun 17 Kasım Salı günü Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dan aldığı yeni hükümeti kurma görevinin ardından kulislerde kabinede yer alacak isimler konuşuluyor. Son olarak AKP Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu'nun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na getirilebileceği, Bursa Milletvekili Efkan Ala'nın da, seçim kabinesinden önceki 62. Hükümet'te üstlendiği İçişleri Bakanlığı görevine dönebileceği konuşuyor.

Yeni hükümete girmesine büyük ihtimal tanınan isimler arasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanlığını yaptıktan sonra AKP İzmir Milletvekili olarak parlamentoya giren eski Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım da var. AKP MKYK seçimlerinde çıkan görüş ayrılığı nedeniyle bir ara Erdoğan'ın desteğiyle genel başkanlığa adaylığı için imza toplanan ve Davutoğlu'yla mesafeli bir ilişkisi bulunan Yıldırım'ın başbakan yardımcılıklarından birine getirilebileceği konuşuluyor.

Başbakan yardımcılıkları için ismi geçen diğer adaylar Cemil Çiçek, Ali Babacan, Yalçın Akdoğan ve Numan Kurtulmuş.

AKP İstanbul Milletvekili olarak parlamentoya giren ve hükümet programının ekonomi bölümünün yazımında görev alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak da, kabineye girmesine kesin gözüyle bakılan isimler arasında. İşletme ve finans eğitimi olan eski Çalık Holding Genel Müdürü Albayrak'ın hazineden sorumlu bakanlığa getirilebileceği, halen bu görevi yürüten Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın Dışişleri veya başka bir bakanlığa kaydırılabileceği dile getirilen ihtimaller arasında.

Kabinede iki kadın bakanın yer alabileceği, bu isimlerden birinin AKP Düzce Milletvekili Ayşe Keşir'in olabileceği belirtiliyor. Keşir hükümete girerse, "milletvekili seçilerek bakan olmuş ilk başörtülü hükümet üyesi" olacak. İlk başörtülü bakan olan Ayşen Gürcan, seçim hükümetinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na dışardan atanmıştı.

Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, eski Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan da kabinede olabilecek isimler arasında sayılıyor.

AKP MYK üyesi Bekir Bozdağ'ın Adalet Bakanlığı’na, Taner Yıldız'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na, Mehdi Eker’in de Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na dönebileceği dile getiriliyor.

Yeni kabinede durumu merak edilen isimlerden birisi MHP'den ayrılan ve seçim hükümetinde Başbakan Yardımcılığı'na getirilen Tuğrul Türkeş. Türkeş'in yeni hükümete girecek isimler arasında yer alabileceği belirtilirken, Nurettin Canikli'nin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Hayati Yazıcı'nın da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı için adı öne sürülüyor.

AKP Bayburt Milletvekili olarak parlamentoya giren eski Maliye Bakanlığı Müsteşarı Naci Ağbal'ın da yeni hükümete girmesinin sürpriz olmayacağı kulislerde konuşuluyor.