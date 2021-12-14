Çalışma Bakanlığı Genel Müdürü Önder'den asgari ücret toplantısına ilişkin açıklama: Çalışmalar devam ediyor

Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, milyonlarca çalışanın beklediği asgari ücret zammının görüşüleceği dördüncü toplantı için Anka Haber Ajansı'na açıklama yaptı. Önder, toplantının tarihine ilişkin, “Bakanlık basın müşavirliği bildirecek. Halen çalışmamız devam ediyor” açıklamasını yaptı.

Önder, işçi ve işveren tarafının üzerinde uzlaştığı yüzde 5’lik işçi SGK priminde yapılacak indirim için de “O iki tarafın da önerisiydi zaten. Genel olarak bütün konularda çalışıyoruz” dedi.

2022 yılı asgari ücret pazarlıkları kapsamında üç toplantı geride kaldı. TİSK, Türk-İş ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülen toplantılarda henüz bir sonuç çıkmadı.

Geçtiğimiz hafta bakanlık tarafından yapılan açıklamada toplantının 13 Aralık'ta (dün) yapılacağı açıklanmıştı. Ancak beklenen görüşme dün itibariyle görüşülmezken, kamuoyunda dün rekor kıran döviz kurları sonrasında toplantının planının bozulduğuna ilişkin spekülasyonlar yayılmıştı.

TİSK ve Türk-İş’in; yüzde 14 olan SGK prim payının 5 puan indirilmesi talebinde fikir birliğine vardıkları, iktidar kanadının da bu konu üzerinde çalışma yürüttüğü belirtildi.

İşçi ve işveren tarafının yüzde 14 olan SGK primlerinin düşürülmesi talebinde ortaklaştığı, çalışmaların 5 puan indirilmesi üzerinde yürütüldüğü belirtiliyor. TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, “Kendi hesaplarını da yapıyorlar Hazine tarafında. Hem SGK, hem de vergiyle ilgili taleplerimiz var. Onların çalışmaları devam ediyor” dedi. Bakanlık Çalışma Müdürü Nurcan Önder ise yüzde 5 indirim ile ilgili soruya “O iki tarafın da önerisiydi zaten. Genel olarak bütün konularda çalışıyoruz” yanıtını verdi.