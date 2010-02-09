'Çalışma Bakanlığı, çatışma bakanlığı oldu!'

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TEKEL işçileri Çalışma Bakanlığı önüne yürüdü

İşçi Partisi Merkez Karar Kurulu Üyesi Şule Perinçek, partisinin kadın kolları üyeleriyle TEKEL işçilerini ziyaret etti.Perinçek, özellikle kadın işçilere kışlık giysi ve battaniye getirdiklerini söyledi.''Biz sizin arkanızdayız, sizin sırtınızı sıcak tutmaya geldik'' diyen Perinçek, işçilere eylem boyunca desteklerini sürdüreceklerini belirtti.Perinçek, sendikasız işçileri de sendikalı olmaya çağırdı.Öte yandan, işçi ve memur sendikalarının avukatları, Türk-İş Genel Merkezi'nde bir araya gelerek TEKEL işçilerinin ve 4-C uygulamasının hukuki statüsünü ele aldı.TEKEL işçileri, eylemlerinin 57. gününde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önüne yürüdü.Türk-İş Genel Merkezi çevresindeki çadırlarda kalan işçiler, topluca Ankaray'a binerek AŞTİ durağında indi. Burada kortej oluşturan işçiler, ''Türkiye sevdamız, ekmek için kavgamız'', ''Biz haklıyız, biz kazanacağız'', ''Her yer Tekel, her yer direniş'' şeklinde sloganlar atarak bakanlık önüne yürüdü. İşçilere Türk-İş'e bağlı sendikaların Ankara şubelerinin temsilcileri de destek verdi.Tekgıda-İş Genel Sekreteri Mecit Amaç, burada yaptığı konuşmada Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer'in göreve geldiğinden bu yana ''asli görevini bir yana bırakarak sendikalar ve çalışanlarla kavga ettiğini'' iddia etti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın tarafsız olması, çalışanları koruması gerektiğini dile getiren Amaç, son dönemde ortaya çıkan uygulamalarla ''Çalışma Bakanlığı'nın çatışma bakanlığı'' haline geldiğini öne sürdü. Amaç, 57 gündür sorunlarının çözümü için Ankara'da olduklarını ancak bu süre içerisinde Bakan Dinçer'in kendilerini davet edip sorunlarını dinlemediğini söyledi. Amaç, ''Çalışma Bakanı'nı görevinin gereğini yapmaya aksi halde istifaya davet ediyoruz'' dedi.TEKEL işçilerinin işçi statüsünde başka kamu kurumlarına geçirilmesini talep ettiklerini ifade eden Amaç, şöyle konuştu:''Devletin memura ihtiyacı varsa KPSS ile alsın. Biz işçi olarak çalışmak istiyoruz. Gerekirse fedakarlık da yaparız. Önceliğinin AB olduğunu söyleyen bir hükümet 'kölelik' şartlarını dayatır mı? Biz '4-C makyajına hayır' diyoruz.Herhangi bir ideolojik tavrımız, siyasi bir duruşumuz yok. Biz işçi statüsünde başka kurumlara geçmek istiyoruz. Talebimiz kabul edilsin bugün Ankara'yı terk ederiz. Biz aşımızı, ekmeğimizi istiyoruz, başka da bir şey istemiyoruz.''Amaç, taleplerinin kabul edilmemesi halinde 11 Şubat Perşembe günü de Maliye Bakanlığı önünde açıklama yapacaklarını bildirdi.İşçiler açıklamanın ardından sloganlar atarak AŞTİ durağından Ankaray'a binerek Türk-İş Genel Merkezi önüne döndü.