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Sosyal Güvenlik

Çalışma Bakanlığı 10 bin memur alınacağını duyurdu

Tercihler 22 Haziran - 1 Temmuz tarihleri arasında internetten yapılacak

16 Haziran 2016 09:33

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği'nden yapılan açıklamada "KPSS sonuçlarına göre, 137 kamu kurum ve kuruluşuna toplam 10 bin 144 kişi alınacak" dendi. Ortaöğretim, lise ve üniversite düzeyinde yapılacak yerleştirmeler için tercihler 22 Haziran - 1 Temmuz tarihleri arasında internetten yapılacak.

Yerleştirme yapılacak kamu kurum ve kuruluşları ve alacakları personel sayısı şöyle: 

-190 sayılı KHK’ya tabi kurumlar (Üniversiteler hariç) 7.856 kişi, 
-Üniversiteler 725 kişi,
-Mahalli İdareler 348 kişi,
-Kamu İktisadi Teşebbüsleri 1208 kişi,
-Diğer 7 kişi
Alınacak personelin hizmet sınıflarına dağılımı ise söyle;
-Sağlık ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı 6.162 kişi,
-Genel İdare Hizmetleri Sınıfı 1.767 kişi,
-Teknik Hizmetler Sınıfı 825 kişi,
-Avukatlık Hizmetleri Sınıfı 150 kişi,
-Yardımcı Hizmetler Sınıfı 32 kişi,

KİT’lere yerleştirilecek 1208 personelin 71’i ortaöğretim, 436’sı önlisans ve 701’i lisans mezunları arasından seçilecek.

Tercihlerin sonra erdiği 1 Temmuz tarihiden sonra, birkaç gün içinde ÖSYM yerleştirme sonuçlarını açıklayacak. 

2016/1 Yerleştirmeleri kapsamında atama yapılacak kadro ve pozisyonlara ilişkin detaylı bilgiler (KPSS Tercih Bilgi Sistemi) www.dpb.gov.tr, www.dpb.gov.tr ve www.turkiye.gov.tr internet adreslerinde 16 Haziran 2016 itibariyle yer alacaktır. Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla duyurulur."

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