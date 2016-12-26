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Çalışma Bakanı’ndan ‘taşeron işçi’ açıklaması: Biraz daha bekleyecekler!

"İnşallah Türkiye o sıkıntılı süreçleri de önümüzdeki günlerde azalttığında..."

26 Aralık 2016 23:18

Çalışma Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, taşeron ilişkilerin kadro durumlarındaki değişikli için biraz daha beklemeleri gerektiğini söyledi.

Uzunköprü Ticaret ve Sanayi Odasının ilçedeki bir otelde düzenlediği toplantıda konuşan Bakan Müezzinoğlu taşeron işçilerle ilgili şunları söyledi:

“Bir süre daha sabredecekler. Biz şu anda onlara verdiğimiz sözün planlamalarını yapmaktayız. Ancak önemli olan alın teriyle, namusunuzla emeğinizin karşılığını alabileceğiniz bir işinizin var olmasıdır.

"Şu anda o hizmet alınıyor, o hizmetin karşılığında alın terinizin karşılığı ödeniyor. Devlet güvencesi biraz daha sabır istiyor. İnşallah Türkiye o sıkıntılı süreçleri de önümüzdeki günlerde azalttığında o sözümüzü de tutacak sizleri de devletimizin veya en büyük güvence millettir, milletin güvencesine devam edeceğiz.”

7 Haziran seçimi öncesi Naci Ağbal, taşeron işçilerin kadroya alınması konusunda 100 gün içinde yasal düzenlemenin yapılacağını belirterek, "Kişi 100 gün içinde, hangi işte çalışıyorsa kamuya alınacağını bilecek" demişti.

 

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