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Çalışma Bakanı: Taşerona kadro düzenlemesi yıl sonuna kadar bitecek

"Taşerondaki kardeşlerimizin istihdamları ile ilgili beklentilerini karşılayabilmek için Maliye Bakanımızla çok ciddi bir çalışma içindeyiz"

17 Eylül 2017 20:34

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, taşeron işçilerin kadro düzenlenmesiyle ilgili olarak "Taşerona kadro düzenlemesi yıl sonuna kadar bitecek" dedi.

Maliye Bakanlığı ile ilgili ortak çalışmaların sürdürüldüğünü belirten Bakan Sarıeroğlu, "İnşallah taşerondaki kardeşlerimizin kamudaki istihdamları ile ilgili beklentilerini de karşılayabilmek için Maliye Bakanımızla çok ciddi bir çalışma içindeyiz. Bu çalışmalarımızı kısa bir sürede tamamlayıp kardeşlerimizle paylaşacağız. İnşallah sıkıntılarına, beklentilerine yeni yasama döneminde yeni yıla girmeden cevap vermiş olacağız." diye konuştu.

Hükumetin taşeronlarla ilgili politikasına değinen Sarıeroğlu, "İnşallah taşerondaki kardeşlerimizin kamudaki istihdamları ile ilgili beklentilerini de karşılayabilmek için Maliye Bakanımızla çok ciddi bir çalışma içindeyiz.Bu çalışmalarımızı kısa bir sürede tamamlayıp kardeşlerimizle paylaşacağız. İnşallah sıkıntılarına, beklentilerine yeni yasama döneminde yeni yıla girmeden cevap vermiş olacağız. Yine çocuk işçilerle alakalı, mevsimlik tarım işçileriyle alakalı düzenlemeler yapacağız. Eskişehir'de de sayıları oldukça fazla. İnsan onuruna yakışır bir çalışmayla, yaşama şartlarıyla hayatın idamesi sağlanabilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.

 

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