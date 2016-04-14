Çalışma Bakanı: Sosyal güvenlik sisteminde reform istiyorsak herkes belirlenen yaşta emekli olmalı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu, emeklilikte yaşa takılanlara yönelik bir çalışmalarının olmadığını belirterek, "Ben de emeklilikle yaşa takılanlardanım. Eğer bir sosyal güvenlik sistemi reformunu tam anlamıyla gerçekleştirmek istiyorsak, herkes belirlenen yaşta emekli olacaktır" dedi.

CNN Türk’te yer alan habere göre, zorunlu trafik sigortası, Sur ilçesinin yeniden inşası, Kanal İstanbul, 25 yaşa kadar genel sağlık sigortası primlerinin silinmesi, 15 bin polis alınması ve 'terörizmin finansmanı'yla ilgili konularda düzenlemeler içeren, "Torba kanun" tasarısının 2. bölümünün görüşmeleri, TBMM Genel Kurulu'nda gündeme geldi.

Tasarının görüşmelerinde Bakan Soylu, milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Emeklilikte yaşa takılanlara ilişkin bir soru üzerine Soylu, "Ben de emeklilikte yaşa takılanlardanım" diye konuştu. Sosyal güvenlik sisteminde reform yaptıklarını, buna göre erkeklerin 65, kadınların 60 yaşında emekli olduğunu anımsatan Bakan Soylu, sosyal güvenlik sisteminin gelir gider dengesi bulunduğunu belirtti.

Soylu, "Biz bu dengeyi hepimiz için gözetmek durumundayız. Emeklilikte yaşa takılanlar konusunda ortaya koyduğumuz değerlendirme açıktır. Böyle bir çalışmamız yoktur. Eğer bir sosyal güvenlik sistemi reformunu tam anlamıyla gerçekleştirmek istiyorsak, herkes belirlenen yaşta emekli olacaktır." ifadesini kullandı.