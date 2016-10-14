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Sosyal Güvenlik

Çalışma Bakanı: Kamuya alımlar durduruldu

Alımlar, belirli bir süreliğine donduruldu

14 Ekim 2016 21:54

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, kamuya alımların belirli bir süreliğine durdurulduğunu açıkladı. 

NTV canlı yayında konuşan Müezzinoğlu ayrıca, önümüzdeki dönemde kamuya personel alımında cimri davranacaklarını söyledi.

Müezzinoğlu, "Kamuya alımları belirli bir süre durdurduk. Esasında kamuyu daraltan diğer dinamikleri yükseltirsek geleceğe daha umutla bakabiliriz" şeklinde konuştu.

Bakan Mehmet Müezzinoğlu'nun açıklamalarından satır başları;

Artık kamu çalışanı sözleşmelisiyle daimi sözleşmeleriyle reforma ihtiyacımız var. Bunu yapabileceksek hizmet alanını yani taşeronu da dahil edip toplu bir çözüm üreteceğiz. Şu anda bütününde hangi mesafeyi kat edeceğiz. Bunu masaya yatıracağız.

2016 itibariyle baktığımız en önemli konu başlığı 1300 lira olarak ilan ettiğimiz net asgari ücret vergiler dolayısyla 1230'lara kadar iniyordu. Tabii biz bunuu kamuoyu açısından hükümetimize götürdük. "Hiçkimsenin eline geöen para 13002ün altında olmayacak. Bu açığı Maliye Bakanımız bu kayıbı tamamlayacak" dedi Başbakanımız. Eşinin evladının istediğini her anne baba ister ama bir de reel olan vardır. Ülkenin yatırımı ve istihdamını da büyütmemiz lazım. Ekonominin yatırımına ihtiyacımız var. Terazinin dengelerini bozmamamız lazım. Olabildiğince tasarruflu gideceğiz. İlk 6 aylık sonraki 6 aylık gibi konuşuruz. Ama yıllık da bir durum ortaya çıkarsa masada bunlar konuşabilir."

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