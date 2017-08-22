T24 LogoT24 Logo
Gündem

Çalışma Bakanı en düşük memur ve emekli maaşının ne kadar olacağını açıkladı

"Zam konusunda mutabakata vardık"

22 Ağustos 2017 14:47

Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu, en düşük memur maaşının zam sonrasında 2018'in ikinci yarısında 2 bin 929 liraya yükseleceğini açıkladı. En düşük memur emeklisinin maaşı bin 945 lira olacak.

5,1 milyon memur ve memur emeklisi için toplu sözleşmede uzlaşma sağlanması sonrasında imza töreni düzenleniyor.

Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu, toplantıda yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Zam konusunda mutabakata vardık. En düşük memur maaşı aile yardımı dahil 2018'in ikinci yarısında 2 bin 929 liraya yükselecek. 2019'un ikinci yarısında 3 bin 198 liraya yükselecek. Emeklilerle ilgili de artışlar söz konusu. En düşük memur emeklisi 2018'in ilk yarısında bin 945 liraya yükselecek. Maaş artışları kamu mali dengesini gözetmeyi temel alan bir anlayışla gerçekleştirildi."

Hükümet ile sendikalar arasındaki "4. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri" kapsamında, kamu çalışanları ve memur emeklilerinin maaşlarına 2018 yılının ilk 6 ayı için yüzde 4, ikinci 6 ayı için yüzde 3,5; 2019 yılının ilk 6 ayı için yüzde 4, ikinci 6 ayı için yüzde 5 zam yapılması konusunda anlaşmaya varılmıştı.

ETİKETLER

Jülide EroğluÇalışma Bakanımemur maaşlarımemura zam

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Sokağa sorduk; en son ne zaman sarıldınız, kime sarılmak isterdiniz,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24