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Sosyal Güvenlik

Çalışma Bakanı Çelik'ten 1.3 milyon borçlu için kritik açıklama

Çelik, tasarıda iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tasarıyı 1.3 milyon Bağ-Kur'lunun prim borçlarının dondurulmasının olduğunu söyledi

31 Mart 2015 01:33

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, "İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tasarıyı, çarşamba günü TBMM Genel Kurulu'nda ele almayı düşünüyoruz" dedi. Çelik, tasarıda 1.3 milyon Bağ-Kur'lunun prim borçlarının dondurulmasının olduğunu da söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Meclis'te, CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, MHP Grup Başkanvekili Yusuf Halaçoğlu ve HDP Grup Başkanvekili İdris Baluken ile görüşerek, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tasarı için destek istedi.

Tasarıyı komisyonda detaylıca ele aldıklarını ve Genel Kurul'a indirdiklerini belirten Çelik, Meclis'in tatile girmesine az bir süre kala, çok geniş kitleleri ilgilendiren bu yasanın geçmesi ve yasalaşması için grup başkanvekilleri ile yaptığı görüşmelerin olumlu geçtiğini söyledi.

Çelik, "Neler söylediler, destek verecekler mi?" sorusu üzerine, "Bazı maddeler hakkında, 'ilgili komisyon üyeleri ile görüşelim, kendi aramızda yapacağımız görüşmede, yasada değişiklik istediğimiz hususlar varsa, onları sizinle paylaşalım' dediler. Muhalefetten gelen öneriler doğrultusunda, yapılması gereken değişiklikleri belki ortak önergelerle neticeye kavuşturup hızlı bir şekilde yasalaşması konusundaki irademize bir reddiyet yok. Ama onlardan gelen öneri ne ise o doğrultuda biz çalışmamızı yapacağız. Çarşamba günü Genel Kurul'da ele almayı düşünüyoruz" diye konuştu.

 

Bir milyon 300 bin kişiyi ilgilendiriyor

 

"Bu tasarıda Ermenek'te hayatını kaybeden vatandaşların hak sahiplerinin sorunlarını çözen, onlara haklar veren düzenlemeler var. Asgari ücretli 3 çocuğu olandan vergi alınmamasını düzenleyen madde var. Zonguldak gibi Ceylanpınar'ın tapu sorununu çözen madde var. Mesleki Yeterlilik Kurumu gibi herkesin ittifak ettiği, meslek standartlarının artık Türkiye'de sertifikaya dönüşmesi ile ilgili düzenlemeler var. Bir milyon 300 bin Bağ-Kur'lunun prim borçlarının dondurulması var. Yani, borcunu ödeyemiyor ve sağlıktan yararlanamıyor, bu insanların büyük beklentileri var. İş sağlığı ve güvenliğinde cezalar var. Cezalar düşük diye, kapalı tehlikeli bir işyerini açıp, orada ölümlere sebebiyet verenlere hapis cezası getiren düzenlemeler var.

Hem iş sağlığı açısından hem mesleki eğitim açısından ve sosyal kesimleri ilgilendiren önemli düzenlemeler içeren bir yasa bu. Belki buna ilave edilecek hususlar da olabilir. Bugün Sayın Başbakan'la yaptığımız toplantıdaki bazı hususlar gündeme gelebilir. Onun için bu yasanın geçmesi gerekiyor."

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